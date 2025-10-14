الأربعاء 15 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
«أبوظبي للشراع» يرفع شعار الذهب في «المصنعة للإبحار»

«أبوظبي للشراع» يرفع شعار الذهب في «المصنعة للإبحار»
14 أكتوبر 2025 09:53

أبوظبي (الاتحاد)

يشارك فريق أبوظبي للشراع الحديث بأكبر بعثة إماراتية في منافسات أسبوع المصنعة للإبحار الشراعي، الذي تُقام فعالياته في سلطنة عُمان من 15 إلى 21 أكتوبر الجاري، بمشاركة أكثر من 100 بحار من مختلف دول المنطقة والعالم، ضمن واحدة من أهم البطولات البحرية في الشرق الأوسط، التي تنظمها مؤسسة عُمان للإبحار بإشراف الاتحاد العماني للإبحار الشراعي.
ويمثّل فريق أبوظبي في البطولة 16 بحاراً يتنافسون في أربع فئات رئيسية هي، الأوبتيمست للناشئين، الأوبتيمست للصغار، الإلكا 4، والإلكا 6، تحت إشراف أكاديمية أبوظبي للرياضات البحرية، وقيادة الجهاز الفني الذي يضم المدربين باتريك لوتومسكي، أحمد تارهان، ونجيب خان، إلى جانب الإداري خليفة السعدي.
ويضم الفريق نخبة من البحارة الواعدين هم: عبدالرحمن البحري، اليازية الحمادي، زايد الحوسني، حمد المهيري، ذياب المهيري، راشد النيادي، خليفة الرميثي، مروة الحمادي، عبدالله المهيري، سيف الزعابي، عبدالله الزبيدي، محمد الحمادي، ذياب الحوسني، عبدالله النيادي، توبراك كاليجيان، وسيمون هاريستوف.
وأكد خليفة السويدي، مدير أكاديمية أبوظبي للرياضات البحرية، أن مشاركة الفريق في أسبوع المصنعة، تأتي ضمن الخطة الاستراتيجية لإعداد جيل جديد من البحّارة الإماراتيين وصقل مهاراتهم في المنافسات الدولية، وقال: «فريقنا يرفع شعار المنافسة على الميداليات الذهبية في هذه البطولة، والبحارة جاهزون بدنياً وفنياً لخوض سباقات قوية تجمع نخبة من أفضل المتسابقين في الإبحار الشراعي من مختلف الدول، وهدفنا ليس فقط المشاركة، بل تحقيق نتائج تليق باسم دولة الإمارات».
وأضاف السويدي أن الأكاديمية تولي اهتماماً كبيراً بتطوير البحّارة الصغار، عبر برامج تدريبية مستمرة تمتد على مدار العام، مشيراً إلى أن هذه المشاركة تمثل محطة مهمة لاكتساب الخبرة والاحتكاك بمدارس عالمية في الإبحار الحديث.
وتوجّه خليفة السويدي بالشكر إلى الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات البحرية، رئيس اتحاد الإمارات للرياضات البحرية، على دعمه المتواصل للرياضات البحرية وبرامج إعداد الكوادر الوطنية، مؤكداً أن هذا الدعم يشكّل الأساس في تحقيق النجاحات والتميز في مختلف المحافل الإقليمية والعالمية.

