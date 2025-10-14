الأربعاء 15 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
بورتوريكو تعيد ميسي إلى تشكيلة الأرجنتين

بورتوريكو تعيد ميسي إلى تشكيلة الأرجنتين
14 أكتوبر 2025 09:55

ميامي (رويترز)

قال ليونيل سكالوني، مدرب الأرجنتين، إن ليونيل ميسي عاد إلى تشكيلة المنتخب الوطني، وربما يشارك في مباراة ودية اليوم الثلاثاء أمام بورتوريكو، وذلك بعد غياب المهاجم عن الفوز 1-صفر على فنزويلا للعب مع فريقه إنتر ميامي مطلع الأسبوع الحالي.
وسجّل ميسي هدفين في فوز إنتر ميامي 4 - صفر على أتلانتا يونايتد في الدوري الأميركي لكرة القدم يوم السبت الماضي، وقال سكالوني إنه سيتحدث مع اللاعب «38 عاماً» بشأن لياقته البدنية قبل أن يقرر ما إذا كان سيلعب ضد بويرتوريكو.
وقال سكالوني للصحفيين أمس الاثنين: «شاهدت ميسي يلعب يوم السبت. وحسب علمي، فقد أنهى المباراة بشكل جيد. لم أتحدث معه بعد. الآن لدينا الحصة التدريبية الأخيرة لمباراة اليوم، وكما نفعل دائماً قبل الاستعداد للتدريب النهائي، سأتحدث معه وإذا كان في حالة جيدة فسوف يلعب». 
وستقام المباراة ضد بورتوريكو على ملعب تشيس ستاديوم معقل إنتر ميامي في فورت لودرديل بولاية فلوريدا، بعد نقلها من شيكاغو بسبب مخاوف أمنية ولوجستية.

ميسي
ليونيل سكالوني
منتخب الأرجنتين
