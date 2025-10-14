أرباح ميلان عن الموسم الماضي تاريخية

معتز الشامي (أبوظبي)

أعلن نادي ميلان عن تحقيق نتائج مالية قياسية للموسم الثالث على التوالي، بعد أن سجل صافي ربح بلغ 3 ملايين يورو وإيرادات اقتربت من 500 مليون يورو خلال موسم 2024-2025، وهي أفضل حصيلة في تاريخ النادي الممتد لـ125 عاماً، وفقا لموقع كالتشيو إي فينانزا.

واجتمع مجلس إدارة النادي أمس لاعتماد الحسابات المالية المنتهية في 30 يونيو 2025، والتي أظهرت ارتفاع الإيرادات بنسبة 10٪ مقارنة بالموسم السابق، وجاء هذا النمو مدفوعاً بالمشاركة في النسخة الجديدة من دوري أبطال أوروبا، التي وفرت عائدات أعلى وعدداً أكبر من المباريات على أرض الفريق.

كما حقق ميلان مكاسب رأسمالية كبيرة من بيع الهولندي تيجاني رايندرز إلى مانشستر سيتي، والفرنسي بيير كالولو إلى يوفنتوس، ما ساهم في تعزيز الإيرادات الإجمالية.

ومن ناحية أخرى، بلغت القيمة الصافية لأصول النادي 199 مليون يورو، ما يعزز استقراره المالي رغم غيابه عن المسابقات الأوروبية في الموسم الحالي.

وأكدت التقارير أن مجموعة "ريد بيرد كابيتال" المالكة، أعادت استثمار كل الأرباح في تطوير الفريق الأول وقطاع الشباب ومشروع ميلان فوتورو، بإجمالي استثمارات تجاوز 250 مليون يورو خلال آخر عامين.

ويتمثل الهدف الاستراتيجي المقبل لإدارة ميلان في مشروع الملعب الجديد المشترك مع إنتر في سان سيرو، والذي يُنظر إليه كخطوة محورية لتعزيز النمو الاقتصادي للنادي في المستقبل القريب.