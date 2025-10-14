الأربعاء 15 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

أرباح ميلان عن الموسم الماضي تاريخية

أرباح ميلان عن الموسم الماضي تاريخية
14 أكتوبر 2025 10:02

معتز الشامي (أبوظبي)

أخبار ذات صلة
«طيران الإمارات» تجدد الشراكة التاريخية مع ميلان
يوفنتوس يحدد مدة غياب مدافعه

أعلن نادي ميلان عن تحقيق نتائج مالية قياسية للموسم الثالث على التوالي، بعد أن سجل صافي ربح بلغ 3 ملايين يورو وإيرادات اقتربت من 500 مليون يورو خلال موسم 2024-2025، وهي أفضل حصيلة في تاريخ النادي الممتد لـ125 عاماً، وفقا لموقع كالتشيو إي فينانزا.
واجتمع مجلس إدارة النادي أمس لاعتماد الحسابات المالية المنتهية في 30 يونيو 2025، والتي أظهرت ارتفاع الإيرادات بنسبة 10٪ مقارنة بالموسم السابق، وجاء هذا النمو مدفوعاً بالمشاركة في النسخة الجديدة من دوري أبطال أوروبا، التي وفرت عائدات أعلى وعدداً أكبر من المباريات على أرض الفريق.
كما حقق ميلان مكاسب رأسمالية كبيرة من بيع الهولندي تيجاني رايندرز إلى مانشستر سيتي، والفرنسي بيير كالولو إلى يوفنتوس، ما ساهم في تعزيز الإيرادات الإجمالية.
ومن ناحية أخرى، بلغت القيمة الصافية لأصول النادي 199 مليون يورو، ما يعزز استقراره المالي رغم غيابه عن المسابقات الأوروبية في الموسم الحالي.
وأكدت التقارير أن مجموعة "ريد بيرد كابيتال" المالكة، أعادت استثمار كل الأرباح في تطوير الفريق الأول وقطاع الشباب ومشروع ميلان فوتورو، بإجمالي استثمارات تجاوز 250 مليون يورو خلال آخر عامين.
ويتمثل الهدف الاستراتيجي المقبل لإدارة ميلان في مشروع الملعب الجديد المشترك مع إنتر في سان سيرو، والذي يُنظر إليه كخطوة محورية لتعزيز النمو الاقتصادي للنادي في المستقبل القريب.

ميلان
دوري أبطال أوروبا
سان سيرو
إنتر ميلان
آخر الأخبار
«القابضة - ADQ» ترعى نادي نيفتشي الأذربيجاني لثلاثة أعوام
الرياضة
«القابضة - ADQ» ترعى نادي نيفتشي الأذربيجاني لثلاثة أعوام
اليوم 14:34
الشارقة يقترب من تجديد عقد ميلوني
الرياضة
الشارقة يقترب من تجديد عقد ميلوني
اليوم 14:30
تعاون بين «سبيس 42» و«أوتونوموس A2Z» لتطوير منظومة التنقّل الذكي في الإمارات
علوم الدار
تعاون بين «سبيس 42» و«أوتونوموس A2Z» لتطوير منظومة التنقّل الذكي في الإمارات
اليوم 14:15
الجمهور الإنجليزي لتوخيل: هل صوتنا مرتفع بما يكفي بالنسبة لك؟
الرياضة
الجمهور الإنجليزي لتوخيل: هل صوتنا مرتفع بما يكفي بالنسبة لك؟
اليوم 14:10
"علي بابا كلاود": انفتاح وتنوع السوق الإماراتي مفتاح الاستثمارات العالمية
اقتصاد
"علي بابا كلاود": انفتاح وتنوع السوق الإماراتي مفتاح الاستثمارات العالمية
اليوم 14:08
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©