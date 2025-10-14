«أومبودسمان» يتحدى «ديلاكروا» في «شامبيون ستيكس» للخيول

عصام السيد (أبوظبي)

ينتظر عشاق سباقات الخيول المهجنّة الأصيلة، اللقاء الذي سيجمع «ديلاكروا» لإسطبلات باليدويل مع غريمه القديم «أومبودسمان» لجودلفين مجدداً، بعد أن كشف أيدان أوبراين عن مشاركة أحد أبرز نجومه في سباق كيوبكو شامبيون ستيكس في أسكوت نهاية الأسبوع المقبل.

وكان «أومبودسمان» قد خسر بفارق طفيف خلف «ديلاكروا» في سباق إكليبس، قبل أن يقلب الطاولة في سباق جودمونت الدولي، ليستبعد بعدها جون جوسدن، مدرب «أومبودسمان»، مباراة ثالثة في ليوباردستاون، مفضلاً إعطاء الأولوية لسباق أسكوت.

ويبلغ ترشيح مهر جودلفين، «أومبودسمان» البالغ من العمر أربع سنوات، 7 إلى 4 للفوز بالبطولة، بينما يتوفر «كالانداجان»، الفائز بسباقي الملك جورج السادس والملكة إليزابيث ستيكس، بترشيح 3 إلى 1.

ويتصدر «أومبودسمان»، الفائز بسباقين من الفئة الأولى، أحدث تصنيفات لونجين لأفضل خيول السباق في العالم لعام 2025، وحصل ابن «نايت أوف ثاندر» على تصنيف قدره 128 رطلاً، بعد فوزه في سباقي جودمونت إنترناشونال (ج1) وبرينس أوف ويلز ستيكس (ج1) لهذا العام.

ويبدو أن جون وثادي جوسدن عازمَين على تكرار خطة اللعب، التي أثمرت عن فوزٍ ساحقٍ لمهرهما «أومبودسمان» في سباق جودمونت الدولي في يورك، وذلك بعد إضافة أرنب السباق إلى قائمة المشاركين في سباق «كيبكو شامبيون ستيكس» من الفئة الأولى في أسكوت.

وينضم إلى «أومبودسمان»، زميله في الإسطبل وزميله في جودلفين، «ديفلز أدفوكيت»، البالغ من العمر ثلاث سنوات، في قائمة المشاركين في السباق الرئيسي لمسافة ميل و2 فيرلونج (2000 متر)، بعد انضمامه يوم الاثنين.

ومن أبرز الخيول المسجلة «المقام» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، أحد أفضل خيول المسافات المتوسطة في أوروبا، حيث تفوّق بفارق طول وثلاثة أرباع الطول عن «أومبودسمان»، عندما فاز بسباق بريجادير جيرارد ستيكس من الفئة الثالثة في نهاية مايو.

وقال المدرب إيدن اوبراين: «سنشارك بالمهر «ديلاكروا» البالغ من العمر ثلاث سنوات في سباق شامبيون ستيكس، لقد كان أداؤه ممتازاً، وإذا سارت الأمور على ما يرام، فسنشارك في السباق».

مباراة «أومبودسمان» ضد «ديلاكروا» الثالثة، ستكون مُذهلة بكل معنى الكلمة، وهي الفصل الأخير المثير من موسم سباقات السرعة المحلية، ومن المتوقع أن يكون سباقاً رائعاً.