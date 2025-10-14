شرطة أبوظبي تنظم النسخة الـ 6 من بطولة مبارك بن محمد للرماية

أبوظبي (وام)

انطلقت، أمس، منافسات بطولة الشيخ مبارك بن محمد آل نهيان للرماية 2025 في دورتها السادسة، والتي تنظمها شرطة أبوظبي بميدان الرماية في الوثبة، وتستمر حتى 16 أكتوبر الجاري، إذ يتنافس من خلالها ثمانية قطاعات شرطية تضم 200 مشارك من الضباط وضباط الصف والأفراد والشرطة النسائية، للفوز في سبع مسابقات رماية مختلفة.

وأكد العميد الدكتور راشد محمد بورشيد، مدير أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية، رئيس مجلس شرطة أبوظبي الرياضي، أن البطولة تأتي ضمن المهارات العسكرية المهمة، التي تحرص القيادة العامة لشرطة أبوظبي على تنظيمها، بهدف تطوير منتسبيها باستمرار، سواء على مستوى الميدان أو في كفاءة المنتسبين والمنتسبات.

من جانبه، أوضح العقيد راشد صغير البلوشي، المشرف العام على البطولة، نائب مدير إدارة الرماية والتطبيقات الميدانية، أن الإشراف المباشر على مجريات البطولة يعزّز مستوى التنظيم وروح التنافس الشريف بين الفرق المشاركة، والتي استهلت فعالياتها بمسابقة الرماية التكتيكية بالبندقية لفئتي الرجال والسيدات.