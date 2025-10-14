الأربعاء 15 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

شرطة أبوظبي تنظم النسخة الـ 6 من بطولة مبارك بن محمد للرماية

شرطة أبوظبي تنظم النسخة الـ 6 من بطولة مبارك بن محمد للرماية
14 أكتوبر 2025 11:32

أبوظبي (وام)

أخبار ذات صلة
هيئة أبوظبي للدفاع المدني تطلق مبادرة «مركبتك أمانتك، لنفحصها معاً»
شرطة أبوظبي تنظم فعاليات توعوية تزامناً مع شهر أكتوبر الوردي

انطلقت، أمس، منافسات بطولة الشيخ مبارك بن محمد آل نهيان للرماية 2025 في دورتها السادسة، والتي تنظمها شرطة أبوظبي بميدان الرماية في الوثبة، وتستمر حتى 16 أكتوبر الجاري، إذ يتنافس من خلالها ثمانية قطاعات شرطية تضم 200 مشارك من الضباط وضباط الصف والأفراد والشرطة النسائية، للفوز في سبع مسابقات رماية مختلفة.
وأكد العميد الدكتور راشد محمد بورشيد، مدير أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية، رئيس مجلس شرطة أبوظبي الرياضي، أن البطولة تأتي ضمن المهارات العسكرية المهمة، التي تحرص القيادة العامة لشرطة أبوظبي على تنظيمها، بهدف تطوير منتسبيها باستمرار، سواء على مستوى الميدان أو في كفاءة المنتسبين والمنتسبات.
من جانبه، أوضح العقيد راشد صغير البلوشي، المشرف العام على البطولة، نائب مدير إدارة الرماية والتطبيقات الميدانية، أن الإشراف المباشر على مجريات البطولة يعزّز مستوى التنظيم وروح التنافس الشريف بين الفرق المشاركة، والتي استهلت فعالياتها بمسابقة الرماية التكتيكية بالبندقية لفئتي الرجال والسيدات.

شرطة أبوظبي
بطولة مبارك بن محمد للرماية
آخر الأخبار
«القابضة - ADQ» ترعى نادي نيفتشي الأذربيجاني لثلاثة أعوام
الرياضة
«القابضة - ADQ» ترعى نادي نيفتشي الأذربيجاني لثلاثة أعوام
اليوم 14:34
الشارقة يقترب من تجديد عقد ميلوني
الرياضة
الشارقة يقترب من تجديد عقد ميلوني
اليوم 14:30
تعاون بين «سبيس 42» و«أوتونوموس A2Z» لتطوير منظومة التنقّل الذكي في الإمارات
علوم الدار
تعاون بين «سبيس 42» و«أوتونوموس A2Z» لتطوير منظومة التنقّل الذكي في الإمارات
اليوم 14:15
الجمهور الإنجليزي لتوخيل: هل صوتنا مرتفع بما يكفي بالنسبة لك؟
الرياضة
الجمهور الإنجليزي لتوخيل: هل صوتنا مرتفع بما يكفي بالنسبة لك؟
اليوم 14:10
"علي بابا كلاود": انفتاح وتنوع السوق الإماراتي مفتاح الاستثمارات العالمية
اقتصاد
"علي بابا كلاود": انفتاح وتنوع السوق الإماراتي مفتاح الاستثمارات العالمية
اليوم 14:08
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©