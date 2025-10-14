«الأولمبي» يختتم معسكر رأس الخيمة بتعادل إيجابي أمام الأردن



معتصم عبدالله (أبوظبي)

اختتم منتخبنا الوطني الأولمبي معسكره الإعدادي الداخلي في رأس الخيمة بالتعادل الإيجابي 1-1 أمام ضيفه الأردني، مساء الاثنين على استاد نادي الإمارات، ضمن التحضيرات لنهائيات كأس آسيا تحت 23 عاماً المقررة في السعودية خلال يناير 2026.

تقدّم «الأبيض الأولمبي» بهدف علي المعمري في الدقيقة 45، قبل أن يدرك «النشامى» التعادل عبر خلدون صبرة في الدقيقة 73، لينتهي اللقاء بتعادل عادل بعد تفوق المنتخب الأردني في الودية الأولى 2-0 يوم الجمعة الماضي.

وتُعد التجربتان أمام الأردن أولى محطات إعداد «الأبيض الأولمبي»، بعد تأهله إلى النهائيات القارية من بين أفضل المنتخبات الحاصلة على المركز الثاني في التصفيات، برصيد 6 نقاط حصدها من فوزين متتاليين على جوام (13-0) وهونج كونج (2-0)، فيما تصدر منتخب إيران المجموعة التاسعة بالعلامة الكاملة (9 نقاط).

وأسفرت قرعة النهائيات عن وقوع منتخب الإمارات في المجموعة الثانية إلى جانب اليابان وقطر وسوريا، في مجموعة قوية ومتوازنة، بينما يلعب المنتخب الأردني في المجموعة الأولى التي تضم السعودية «المستضيف»، فيتنام، وقيرغيزستان.

وتُقام البطولة خلال الفترة من 7 إلى 25 يناير 2026، ويتأهل أول وثاني كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي.

ويُسجّل هذا التأهل الحضور السادس لـ«الأبيض الأولمبي» في النهائيات الآسيوية، بعد مشاركاته السابقة في نسخ عُمان 2014، قطر 2016، تايلاند 2020، أوزبكستان 2022، وقطر 2024، فيما غاب فقط عن نسخة الصين 2018.