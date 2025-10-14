25 دارساً يجتازون برنامج الإدارة الرياضية بالأولمبياد الخاص



أبوظبي (الاتحاد)

اختتم الأولمبياد الخاص المرحلة الثانية من برنامج الإدارة الرياضية الموجّه للعاملين بالقطاع الرياضي لأصحاب الهمم، وذلك في مقر الأكاديمية الأولمبية الوطنية بدبي، بالتعاون معها وبرعاية اللجنة الأولمبية الوطنية.

ونجح 25 دارساً في اجتياز المرحلة الثانية من البرنامج، ضمن خطة تهدف إلى تأهيل الكوادر الفنية والإدارية ورفع جاهزيتها المؤسسية، في إطار الشراكة الاستراتيجية الموقّعة بين الأولمبياد الخاص والأكاديمية الأولمبية الوطنية، لتطوير وتأهيل الكفاءات العاملة في رياضة أصحاب الهمم.

أدار المحاضرات المحاضر الدولي عبدالله حسن، الذي قدّم محتوى علمياً وتطبيقياً مكثفاً، مع فتح المجال للنقاشات وتبادل الخبرات بين المشاركين، وأكدت الأكاديمية الأولمبية الوطنية التزامها بدعم البرامج الرياضية وتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري، كركيزة أساسية لتطوير القطاع الرياضي ورفع تنافسيته.

شملت المرحلة الثانية محاور متعددة مثل الإدارة الرياضية ومجالاتها، الحوكمة والقانون الرياضي، إدارة الفعاليات، مهام المدير الرياضي، ومتطلبات الأداء، مع تطبيقات عملية ونقاشات ختامية.

ويستعد البرنامج للانتقال إلى مراحله التالية التي تتضمن تقييمات ومشروعات تطبيقية، في خطوة نحو بناء منظومة احترافية مستدامة لخدمة رياضة أصحاب الهمم في الدولة.