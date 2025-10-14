«ترايثلون دبي تي 100» العالمي يكشف عن المسار الجديد



دبي (الاتحاد)

تنطلق منافسات بطولة ترايثلون دبي T100 هذا العام، على مسار جديد بتصميم مميز يمر بمعالم دبي الأيقونية، حيث يبدأ الرياضيون رحلتهم من شواطئ «سنسيت بيتش» الذهبية في جميرا 3، مروراً بمضمار ميدان الأسطوري، قبل أن يعبروا خط النهاية على إطلالة برج خليفة الشامخ. وتُقام البطولة خلال الفترة من 13 إلى 16 نوفمبر المقبل، بدعم من منظمة رياضي الترايثلون المحترفين، ومجلس دبي الرياضي، ودائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، كجزء من فعاليات تحدي دبي للياقة 30×30.

وتقدّم بطولة ترايثلون دبي T100 خيارات متنوعة تتيح للجميع المشاركة بغض النظر عن مستوى لياقتهم البدنية، لتتحول عطلة نهاية الأسبوع إلى تجربة رياضية استثنائية. ففي يوم السبت 15 نوفمبر، يمكن لعشاق الرياضة خوض سباق الدواثلون للشركات (5 كلم جري، 22 كلم دراجات، 5 كلم جري)، أو الانطلاق في تجربة أولى مع سباق السرعة «سبرينت» (750 متر سباحة، 20 كلم دراجات، 5 كلم جري). أما يوم الأحد 16 نوفمبر، فيشهد إقامة السباق الرئيسي ترايثلون T100 لمسافة 100 كلم (2 كلم سباحة، 80 كلم دراجات، 18 كلم جري)، على مسار مصمم ليقدّم للمشاركين تجربة لا تُنسى وسط أجواء دبي النابضة بالحيوية.

ولمن يبحثون عن تجربة رياضية مختلفة، يعود «سباق الموسيقى» يوم السبت 15 نوفمبر ليُضفي أجواءً مفعمة بالطاقة والإيقاع على عطلة نهاية الأسبوع. يمتد السباق لمسافة 5 كيلومترات، وقد صُمم ليناسب جميع مستويات اللياقة البدنية، حيث ينطلق المشاركون على وقع أنغام الموسيقى في فعالية تحتفي بأسلوب الحياة النشط، وتقام على خلفية بانورامية لمعالم دبي الأيقونية.

وقال سعيد حارب، الأمين العام لمجلس دبي الرياضي: «تعكس بطولة دبي T100 رؤية دبي في جعل الرياضة والنشاط البدني جزءاً أساسياً من حياة جميع أفراد المجتمع. فهي تجمع بين أرقى المنافسات الدولية والفعاليات المجتمعية مثل «السباق الموسيقي»، لتقدم مشهداً فريداً تلتقي فيه الرياضة العالمية بالمشاركة الجماهيرية. ولا يقتصر أثر البطولة على إظهار قدرة دبي على استضافة أكبر الفعاليات الرياضية الدولية، بل يمتد ليحفّز السكان والزوار على تبنّي أسلوب حياة نشط، وتحويل الشغف بالرياضة إلى ممارسة يومية تساهم في تعزيز جودة الحياة وترسيخ مكانة الإمارة كوجهة رائدة للرياضة والصحة عالمياً».

ومن جهته، علّق أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة: «تجسّد بطولة دبي T100 الدور الحيوي للفعاليات الرياضية العالمية في إبراز طاقة دبي وتنوعها، ووضع معالمها الأيقونية على خريطة الرياضة العالمية. فمن شواطئ جميرا، وصولاً إلى مشهد خط النهاية بخلفية برج خليفة، يعكس الحدث روح دبي كوجهة نابضة بالحيوية تجمع بين الرياضة والثقافة والترابط المجتمعي»

وأضاف: «يكتسب تنظيم البطولة ضمن فعاليات تحدي دبي للياقة قيمة إضافية، حيث يُلهم السكان والزوار على حد سواء، لتبنّي أسلوب حياة نشط، والاحتفاء بروح التكاتف، وخوض تجربة تجعل من دبي واحدة من أكثر مدن العالم نشاطاً، ولا يقتصر أثر الحدث على تعزيز مكانة دبي الرياضية فحسب، بل يرسّخ أيضاً رؤيتنا في بناء إرث مستدام من الصحة والرفاهية للأجيال القادمة».