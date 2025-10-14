الأربعاء 15 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

فريق الإمارات للترايثلون يشارك في بطولة العالم بأستراليا

فريق الإمارات للترايثلون يشارك في بطولة العالم بأستراليا
14 أكتوبر 2025 14:34
14 أكتوبر 2025 14:34

 
دبي (وام)
أعلن اتحاد الترايثلون، مشاركة فريق الإمارات، في منافسات بطولة العالم، التي تنطلق يوم غد الأربعاء في أستراليا، وتستمر حتى 20 أكتوبر الجاري. وتضم بعثة الفريق 60 لاعباً ولاعبة تأهلوا لمنافسات البطولة العالمية، إثر خوضهم سباقات تصنيفية عدة أقيمت داخل الدولة.
وتُعد هذه المشاركة هي الأكبر من نوعها للفريق في البطولة العالمية. من جانب آخر يشارك منتخب الإمارات للشباب للترايثلون، في منافسات دورة الألعاب الآسيوية للشباب المقررة في البحرين خلال الفترة من 22 إلى 31 أكتوبر الجاري.
واستعد المنتخب للمنافسات بالمشاركة في سباق عجمان، حيث نال لاعبوه 7 ميداليات ملونة بواقع 3 ذهبيات، وفضيتين، وبرونزيتين، في منافسات السبرنت، والسوبر سبرنت للشباب، والسوبر سبرنت للشابات.

