ليفاندوفسكي يضاعف جراح برشلونة!



برشلونة (أ ف ب)



انضم الهدّاف البولندي المخضرم روبرت ليفاندوفسكي إلى لائحة المصابين في برشلونة، ما يجعله مهدداً بالمشاركة في مواجهة «الكلاسيكو» ضد الغريم ريال مدريد نهاية الشهر الحالي، وذلك وفق ما أعلن بطل الدوري الإسباني لكرة القدم.

وقال برشلونة في بيان مقتضب: «يعاني اللاعب روبرت ليفاندوفسكي من تمزق عضلي في العضلة ذات الرأسين لفخذه اليسرى»، من دون أن يحدد مدة غيابه عن الملاعب، لكن وسائل الإعلام الإسبانية أفادت بأن ابن الـ37 عاماً الذي حاول مدربه الألماني هانزي فليك تجنيبه هذا النوع من الإصابات بإراحته في عدد من المباريات، قد يغيب بين أربعة وستة أسابيع.

وهذا الأمر يعني غيابه عن المباراة المقبلة في الدوري ضد الجار الكاتالوني جيرونا السبت، ثم عن لقاء دوري أبطال أوروبا ضد أولمبياكوس اليوناني الثلاثاء، إضافة إلى إمكانية عدم مشاركته في موقعة «الكلاسيكو» الدوري ضد ريال مدريد في 26 الشهر الحالي.

ويفتقد برشلونة أصلاً عدداً من اللاعبين المؤثرين بسبب الإصابة، على رأسهم لامين جمال وفيرمين لوبيس والبرازيلي رافينيا، إضافة إلى داني أولمو وجافي والحارسين جوان جارسيا والألماني مارك-أندري تير شتيجن.

ويحوم الشك أيضاً حول مشاركة فيران توريس في مباراة السبت ضد جيرونا بعد انسحابه من معسكر المنتخب الإسباني بسبب إصابة عضلية.