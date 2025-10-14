إسبانيا تقترب من سلسلة انتصارات تاريخية



معتز الشامي (أبوظبي)



يقترب منتخب إسبانيا بقيادة المدرب لويس دي لا فوينتي، من ترسيخ مكانته، إلى جانب الفريق الأسطوري الذي فاز بكأس العالم 2010، على الأقل، من حيث الأرقام، ومع مباراتين قادمتين أمام بلغاريا وجورجيا في تصفيات «مونديال 2026»، لدى «لا روخا» فرصة ذهبية لتمديد سلسلة مبارياته الرسمية الخالية من الهزائم إلى 29 مباراة، لمعادلة الرقم القياسي التاريخي لفريق المدرب «المخضرم» فيسنتي ديل بوسكي.

وبدأت رحلة إسبانيا إلى نهائيات كأس العالم في أميركا وكندا والمكسيك، بقوة، حيث فازت على جورجيا 2-0، وعلى بلغاريا 3-0، قبل أن تسحق تركيا 6-0.

وبصفته بطل أوروبا، يستعد منتخب إسبانيا لمعادلة الرقم المذهل المتمثل في 29 مباراة من دون هزيمة بين 2010 و2013، وهو الأطول في تاريخ كرة القدم الإسبانية، ومنذ تولي دي لا فوينتي المسؤولية في مارس 2023، لم تتعرض إسبانيا إلا لهزيمة واحدة في 29 مباراة رسمية، بنتيجة هدفين أمام أسكتلندا في ثاني مباراة له مع الفريق.

ومع ذلك، بعد الهزيمة المبكرة، كان أداء الفريق مبهراً، حيث حقق 27 مباراة دون هزيمة، 22 فوزاً و5 تعادلات، وتعد ثاني أطول سلسلة في تاريخ إسبانيا، ومع لقب دوري الأمم الأوروبية، والفوز بكأس الأمم الأوروبية «يورو 2016»، أصبح فريق دي لا فوينتي على بعد مباراتين فقط من معادلة رقم ديل بوسكي القياسي.

وتلتقي إسبانيا نظيراتها بلغاريا اليوم «الثلاثاء»، في بلد الوليد، ضمن منافسات الجولة الرابعة من التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2026، وتخرج بعدها لمواجهة جورجيا 15 نوفمبر المقبل، في الجولة الخامسة.