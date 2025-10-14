يوفنتوس يحدد مدة غياب مدافعه



روما (أ ف ب)



خضع المدافع البرازيلي جليسون بريمر لجراحة في ركبته اليسرى التي أبعدته أشهراً عدة عن الملاعب الموسم الماضي، بحسب ما أعلن ناديه يوفنتوس الإيطالي، فيما أشارت وسائل إعلام محلية، إلى أنه سيغيب عن الملاعب حتى ديسمبر المقبل.

وأوضح خامس ترتيب دوري كرة القدم في بيان «خضع بريمر لجراحة استئصال غضروف الركبة اليسرى بالمنظار».

وأضاف «سارت العملية على ما يرام، وسيبدأ اللاعب برنامجه التأهيلي في الأيام المقبلة لاستئناف نشاطه الاحترافي»، من دون تحديد موعد لعودته.

ووفقاً لصحيفة «جازيتا ديلو سبورت» وقناة «سكاي سبورت»، سيغيب المدافع البرازيلي البالغ 28 عاماً عن صفوف «السيدة العجوز» لمدة تتراوح بين خمسة وستة أسابيع على الأقل.

ويعود بريمر هذا الموسم من إصابة خطيرة في نفس الركبة اليسرى التي أجبرته على إنهاء موسم 2024-2025 في أكتوبر.

كما يفتقد يوفنتوس لجهود مدافعه الكولومبي خوان كابال الذي من المتوقع أن يغيب لشهر ونصف الشهر، بعدما تعرض لإصابة في فخذه الأيمن في التعادل أمام فياريال الإسباني 2-2 في الجولة الثانية من دور المجموعة الموحدة في دوري أبطال أوروبا.

ويحتل يوفنتوس، الذي سقط في فخ التعادل في مبارياته الخمس الأخيرة في مختلف المسابقات، المركز الخامس في الدوري برصيد 12 نقطة، وذلك قبل مواجهة كومو ضمن منافسات المرحلة السابعة الأحد.