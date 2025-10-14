الرأس الأخضر تكتب التاريخ بـ«المونديال الأول»!



معتز الشامي (أبوظبي)



حقق منتخب الرأس الأخضر إنجازاً تاريخياً بتأهله إلى نهائيات كأس العالم 2026 للمرة الأولى، بعد فوزه الكبير على إسواتيني بثلاثية، على ملعب العاصمة برايا.

جاءت الأهداف الثلاثة في الشوط الثاني، عبر دايلون ليفرامينتو، وويلي سيميدو، وستوبيرا، ليؤكد أحقيته بصدارة المجموعة الرابعة من التصفيات الأفريقية برصيد 23 نقطة، متفوقاً بفارق أربع نقاط عن الكاميرون، التي تعادلت مع أنجولا من دون أهداف.

ويضم المنتخب عدداً من اللاعبين المنتشرين في أندية أوروبا وآسيا، أبرزهم المدافع لوجان كوستا لاعب فياريال، والقائد رايان مينديز المحترف في تركيا، وبيبي نجم مانشستر يونايتد السابق الذي يلعب حالياً في إسبانيا.

وإلى جانب أصحاب الأرض الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، تنضم الرأس الأخضر إلى قائمة تضم 18 منتخباً أخرى تأهلت رسمياً حتى الآن، لتصبح ثالث دولة جديدة تشارك في «المونديال» بعد أوزبكستان والأردن.

وشارك منتخب الرأس الأخضر، سابقاً في أربع نسخ من كأس الأمم الأفريقية خلال آخر سبع بطولات، وبلغ ربع النهائي عامي 2013 و2023، قبل أن يغيب عن نسخة 2025 المقبلة في المغرب.

وذكر تقرير لصحيفة «ذا أتليتك» أن اللحظة كانت «تاريخية بكل المقاييس» في العاصمة، مشيراً إلى أن المنتخب أظهر نضجاً كبيراً وشجاعة تكتيكية تحت قيادة المدرب بوبستا، الذي نجح في بناء فريق متماسك يعتمد على أبناء الجاليات المنتشرة حول العالم، وبالتالي لم تصل «كيب فيردي» أو الرأس الأخضر، إلى المونديال مصادفة، بل بفضل مشروع طويل المدى ورؤية طموحة جعلت هذا الأرخبيل الصغير يزاحم عمالقة أفريقيا مثل الكاميرون ونيجيريا.

إنه يوم يبقى خالداً في تاريخ كرة القدم الإفريقية، حيث كتبت «كيب فيردي» فصلاً جديداً من قصص المستحيل التي تتحقق بالإصرار والحلم.