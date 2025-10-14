الأربعاء 15 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

اليابان تصعق البرازيل بـ «فوز تاريخي»!

اليابان تصعق البرازيل بـ «فوز تاريخي»!
14 أكتوبر 2025 17:09

 
طوكيو (أ ف ب)

صعق منتخب اليابان ضيفه البرازيلي، وحقق فوزه التاريخي الأول عليه 3-2، ضمن مباراة ودية في طوكيو.
وبدت البرازيل في طريقها إلى فوز متوقع، بعد إنهائها الشوط الأول متقدمة بهدفين نظيفين سجلهما باولو هنريكي (26) وجابريال مارتينيلي (32).
لكن النجم تاكومي مينامينو قاد العودة بهدف تقليص الفارق (52)، قبل أن يعادل كيتو ناكامورا (62) ويسجل أياسي أويدا الفوز (71).
وهذا هو الفوز الأول لليابان على البرازيل في 14 مواجهة بين المنتخبين، كما أنها الخسارة الثانية للبرازيل، منذ أن تولّى الإيطالي أنشيلوتي دفة القيادة في مايو، بعد خسارتها السابقة أمام بوليفيا 0-1 ضمن تصفيات كأس العالم 2026.
وسبق أن ضمِن المنتخبان البرازيلي والياباني التأهل إلى نهائيات كأس العالم المقبلة التي تقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.
وأجرى أنشيلوتي تعديلات على تشكيلته التي سحقت كوريا الجنوبية ودياً 5-0، حيث أبقى هدّافي اللقاء السابق إيستيفاو ورودريجو على مقاعد البدلاء، إلى جانب ماتيوس كونيا، وأشرك مارتينيلي وهنريكي إلى جانب فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد الإسباني في خط الهجوم.
وافتقدت اليابان من جانبها عدداً من لاعبيها الأساسيين المصابين، من بينهم الجناح كاورو ميتوما لاعب برايتون الإنجليزي ولاعب وسط ليفربول واتارو إندو.
وافتتحت البرازيل التسجيل بعد سلسلة تمريرات وصلت إلى هنريكي الذي سدد كرة زاحفة إلى المرمى (26)، وأضاف مارتينيلي الثاني مستغلاً عرضية من لوكاس باكيتا (32).
لكن مينامينو قلّص الفارق بعد خطأ فادح من المدافع فابريسيو برونو (52) الذي سجل حوّل تسديدة كيتو ناكامورا نحو المرمى (62).
وفي الدقيقة 71 سجل أويدا هدف الفوز برأسية متابعاً ركنية نفذها البديل جونيا إيتو (71).

