تقف على مشارف الخروج من سباق «المونديال».. السويد تعيش في «أزمة»!



ستوكهولم (أ ب)



بات منتخب السويد على مشارف الخروج من التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى كأس العالم لكرة القدم 2026، عقب خسارته صفر-1 أمام ضيفه منتخب كوسوفو، في الجولة الرابعة بالمجموعة الثانية.

ووصف ألكسندر إيزاك الوضع بـ«أزمة»، فيما لخصه فيكتور جيوكيريس بأنه «فشل ذريع»، وذلك بعد تراجع المنتخب السويدي للمركز الأخير بترتيب المجموعة برصيد نقطة واحدة من 4 مباريات.

وواصل المنتخب السويدي المدجج بالنجوم، ترنحه بعدما تلقى خسارته الثالثة على التوالي في المجموعة، ليصبح قريباً من الغياب عن المونديال المقبل، الذي يقام في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، فيما يبدو أن مستقبل مدرب الفريق على المحك.

وتعهد الدنماركي جون دال توماسون، الذي تم تعيينه العام الماضي، بالكفاح من أجل الاحتفاظ بمنصبه عقب الخسارة الموجعة على ملعبه أمام كوسوفو بمدينة جوتنبرج.

ويعد توماسون أول مدرب أجنبي للسويد على الإطلاق، وعندما سئل عما إذا كان قد وصل إلى مرحلة لا يستطيع فيها قيادة الفريق، قال توماسون لمحطة (فيابلاي) السويدية: «لا، لدي عقد مع الاتحاد السويدي لكرة القدم، ونحن في منتصف الرحلة، لكن بالطبع، هذا ليس كافياً، إنها نتيجة سيئة للغاية».

وذكرت صحيفة (إكسبريسن) السويدية اليومية أن الاتحاد سيعقد اجتماعاً استثنائياً الثلاثاء، حيث سيناقش، من بين أمور أخرى، مستقبل توماسون.

وعقب الخسارة أمام كوسوفو، قال كيم كالستروم، لاعب خط الوسط السويدي السابق ومدير كرة القدم في الاتحاد: «ينبغي علينا أن نرى موقفنا والمسار الذي سنتخذه»، من دون أن يحدد إطاراً زمنياً لأي قرار محتمل بشأن توماسون.

وأنهت السويد المباراة بإيزاك وجيوكيريس، المهاجمين الأساسيين لفريقي ليفربول وأرسنال الإنجليزيين، على الترتيب، بعد انتقالهما مقابل 250 مليون دولار هذا الصيف، حيث قاد الثنائي هجوم الفريق، فيما تواجد أنتوني إيلانجا، لاعب نيوكاسل الإنجليزي، وروني باردجي، لاعب برشلونة الإسباني، في الجناحين الأيسر والأيمن على التوالي. وكان من بين أبرز اللاعبين الذين تواجدوا في تشكيلة السويد ضد كوسوفو، لاعب الوسط لوكاس بيرجفال، نجم توتنهام هوتسبير الإنجليزي، وفيكتور ليندلوف، الذي كان يلعب لمانشستر يونايتد ويلعب الآن في أستون فيلا الإنجليزي.

ورغم وجود عدد كبير من المهاجمين الأفذاذ في الفريق، قال توماسون: «لقد نسينا تماماً كيفية تسجيل الأهداف، ولا أعرف السبب».

وتعرض توماسون، مهاجم منتخب الدنمارك السابق الذي سجل 52 هدفاً لبلاده، وتُوج بلقب دوري أبطال أوروبا مع ميلان الإيطالي، لانتقادات واسعة النطاق لفشله في بناء هوية هجومية واضحة مع اللاعبين المتاحين له خلال المباريات الـ18 التي تولى فيها المسؤولية منذ قيادته منتخب السويد في فبراير 2024 .

وقال إيزاك إن الفريق «لم يتقدم للأمام»، حيث شدد لاعب ليفربول في تصريحات نقلتها صحيفة إكسبريسن بعد المباراة: «إنها أزمة حقيقية، لا أعرف ما الذي سنفعله، إنه أمر مؤسف للغاية، لقد شهدنا تطوراً سلبياً هذا الربيع ومنذ بدء تصفيات كأس العالم».

في المقابل، صرح جيوكيريس إلى فيابلاي: «من الواضح أن الوضع كارثي». ومن غير المرجح أن تضمن السويد مكاناً في المركز الثاني بمجموعتها في التصفيات، التي يتربع المنتخب السويسري على صدارتها برصيد 10 نقاط.

ومع ذلك، فإن الفريق بإمكانه المشاركة في الملحق الأوروبي المؤهل لكأس العالم، بفضل فوزه بمجموعته في دوري الأمم الموسم الماضي، وإن كان ذلك بعد هبوطه إلى القسم الثالث من أصل أربعة أقسام في المسابقة القارية.

وبالرغم من ذلك، فإن التأهل بهذه الطريقة من المرجح أن يعني مساراً أصعب في الملحق.

وشدد توماسون: «بالطبع كنا نريد المركز الثاني في المجموعة، سيكون الحل أفضل، وفرصة أفضل، وربما نلعب أيضا على أرضنا (في الملحق)، الآن، قد يكون الأمر صعباً».

وعندما سئل بعد مباراة كوسوفو عن كيفية نومه، قال توماسون: «لن أنام».