الرياضة

إقالة توماسون من تدريب السويد

إقالة توماسون من تدريب السويد
14 أكتوبر 2025 17:50

لندن (رويترز)

الجمهور الإنجليزي لتوخيل: هل صوتنا مرتفع بما يكفي بالنسبة لك؟
كوزمين يبدأ خطة إعداد «الأبيض» لمباراتي العراق في «الملحق الآسيوي»

أعلن الاتحاد السويدي لكرة القدم اليوم إقالة مدربه يون دال توماسون عقب مسيرة مخيبة في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026 لكرة القدم.
وأبدى توماسون تمسكه بالاستمرار في منصبه بعد الخسارة الأخيرة 1-0 على أرضه أمام كوسوفو أمس الاثنين قائلاً إنه لا ينوي الاستقالة، لكن القرار اتخذ على عكس رغبته.
واستهلت السويد مشوار التصفيات عقب تحقيقها ثلاثة انتصارات ودية، لكنها بدأت حملتها بالتعادل 2-2 في سلوفينيا، قبل أن يتجرع الفريق خسارتين على أرضه أمام كوسوفو وسويسرا.
ويتصدر منتخب سويسرا المجموعة برصيد عشر نقاط بينما يحتل كوسوفو المركز الثاني بسبع نقاط.
في المقابل، يملك منتخب سلوفينيا ثلاث نقاط بينما تتذيل السويد الترتيب بنقطة واحدة مع تبقي مباراتين.
وأبدت جماهير منتخب السويد غضبها ورفعت لافتات في المدرجات تطالب الدنمركي توماسون بالرحيل والعودة إلى بلاده.
وتضم تشكيلة المنتخب السويدي المهاجم فيكتور يوكريش، الذي سجل ثلاثة أهداف في أول أربع مباريات له في الدوري الإنجليزي الممتاز مع أرسنال بعدما أحرز 54 هدفاً مع سبورتنج في الموسم الماضي.
إلى جانب ألكسندر إيساك، الذي انتقل إلى ليفربول، قادماً من نيوكاسل يونايتد الشهر الماضي في صفقة قياسية بريطانية بلغت 125 مليون جنيه إسترليني (165.8 مليون دولار)، وأنتوني إيلانجا لاعب نيوكاسل.

منتخب السويد لكرة القدم
تصفيات كأس العالم
