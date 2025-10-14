الأربعاء 15 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
نجل زيدان يظهر في تشكيلة الجزائر الأساسية للمرة الأولى

14 أكتوبر 2025 19:27

الجزائر (د ب أ)

يستعد الحارس لوكا زيدان، نجل أسطورة كرة القدم الفرنسي زين الدين زيدان، للظهور في التشكيل الأساسي لمنتخب الجزائر، الذي يلاقي ضيفه منتخب أوغندا اليوم، ضمن الجولة الأخيرة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.
وهذه هي المرة الأولى التي يظهر فيها لوكا زيدان (27 عاماً) رسمياً بقميص منتخب الجزائر، بعد التحاقه بـ«الخضر» خلال معسكر شهر أكتوبر الحالي، عقب تغيير جنسيته الرياضية.
وإلى جانب زيدان، أجرى المدرب فلاديمير بيتكوفيتش، ثلاثة تغييرات أخرى على التشكيل الأساسي مقارنة بالمباراة التي تغلب فيها «محاربو الصحراء» على الصومال 3-0 الخميس الماضي في الجولة التاسعة من التصفيات، حيث دفع بكل من أدم زرقان وإبراهيم مازة، في خط الوسط على حساب نبيل بن طالب وفارس شعيبي، والمهاجم أمين جويري، الذي حل مكان بغداد بونجاح، المصاب.
ويذكر أن منتخب الجزائر حجز مقعده في نهائيات كأس العالم 2026، حيث رفع رصيده إلى 22 نقطة في صدارة المجموعة السابعة متقدماً بـ4 نقاط عن منتخب أوغندا الوصيف.

منتخب الجزائر
تصفيات كأس العالم
زين الدين زيدان
