الأربعاء 15 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
الرياضة

منتخب السنوكر يشارك في البطولة العربية بمصر

14 أكتوبر 2025 21:56

 
دبي (وام)

يشارك منتخب السنوكر في البطولة العربية المجمعة التي تستضيفها مدينة العلمين المصرية خلال الفترة من 15 إلى 22 أكتوبر الجاري، بـ7 لاعبين ضمن بعثة الاتحاد التي تضم أيضاً منتخب البليارد المشارك بـ5 لاعبين.
وتضم قائمة المنتخب السنوكر كلاً من محمد شهاب، ومحمد الجوكر، وخالد الكمالي، وعبدالرحمن الشامسي، وعبدالله العطار، إضافة إلى لاعبي الناشئين محمد الرميثي وسيف الزعابي، حيث يشارك المنتخب في مسابقات الفرق والفردي والماسترز و6 كرات والناشئين.
وكان الاتحاد قد أعلن عن مشاركة منتخب البليارد في البطولة نفسها بـ5 لاعبين هم محمود شريف، ومصعب الظنحاني، ومحمد ماجد الجسمي في فئة الرجال، وسالم النعيمي وسلمان الزعابي في فئة الناشئين.

 

السنوكر
اتحاد البلياردو والسنوكر
منتخب السنوكر
البطولة العربية للسنوكر
