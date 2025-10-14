الأربعاء 15 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
100 رامية في بطولة حمدان بن زايد للرماية بالظفرة

100 رامية في بطولة حمدان بن زايد للرماية بالظفرة
14 أكتوبر 2025 22:25


الظفرة (وام)
أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة حمدان بن زايد للرماية، فئة بندقية «سكتون 0.22» في نسختها الخامسة، مشاركة أكثر من 100 رامية ضمن منافسات فئة السيدات في نادي الظفرة للرماية، وتقام البطولة التي ينظمها نادي الظفرة للرماية بمدينة زايد، لفئتي الرجال والسيدات والناشئين والناشئات، وتستمر حتى السادس من ديسمبر المقبل، بإجمالي جوائز مالية تتجاوز قيمتها مليون درهم، بمشاركة كبيرة للمواطنين والمقيمين من مختلف الفئات العمرية.
وتتصدر الرامية فاطمة خالد حمد ضحيان المنهالي المنافسات حتى الآن مع بدء العد التنازلي لتتويج الفائزات بالمراكز الأولى السبت المقبل في نادي الظفرة للرماية، وسط مستويات مميزة من جميع المشاركات، من بينهن طالبات كليات التقنية العليا.
وكشفت اللجنة المنظمة عن إقبال كبير على المشاركة في الفعاليات المصاحبة للبطولة والتي تتضمن بطولة لكرة القدم، وبطولة بادل تنس، إلى جانب مسابقة مخصصة لأصحاب الهمم.

الرماية
بطولة الرماية السنوية
بطولة حمدان بن زايد
الظفرة
