«الشارقة للمرأة» يفتتح موسم القوس والسهم بإنجازات لافتة



الشارقة (وام)



استهلّ نادي الشارقة الرياضي للمرأة موسم 2025-2026 في دوري الإمارات للقوس والسهم ببداية قوية بعد تألق لافت للاعباته في المرحلة الأولى التي أُقيمت على ميادين نادي ضباط شرطة الشارقة، وسط أجواء تنافسية حماسية جمعت بين المهارة، التركيز، وروح التحدي.

وشهدت البطولة مشاركة عدد من الأندية والأكاديميات من مختلف إمارات الدولة، من بينها نادي الفجيرة للألعاب القتالية ونادي أبوظبي للقوس والسهم ونادي D'Archers وأكاديمية مشرف، فيما برز نادي الشارقة الرياضي للمرأة بأدائه المنضبط ونتائجه المشرفة التي عكست جاهزية لاعباته العالية منذ انطلاق الموسم.

وفي فئة القوس المحدب للسيدات، فرضت سنيهال ديفكار حضورها القوي بإحراز الميدالية الذهبية بعد أداء دقيق ومتوازن تلتها زميلتها فاطمة البلوشي التي نالت الميدالية البرونزية بعد منافسة حماسية.

وفي فئة القوس المحدب تحت 18 سنة واصلت ساميا أودنيفا تألقها بخطف الميدالية الذهبية، مؤكدة تفوقها الفني وثباتها الذهني، فيما تميزت منى الشرع بأدائها المتزن لتتوج بـ الميدالية الفضية.

أما في فئة القوس المركب تحت 21 سنة فقد واصلت لاعبات النادي تميزهن، حيث سجّلت سارة المازمي حضوراً ذهبياً بحصولها على المركز الأول، بينما أظهرت ميثاء النعيمي تركيزاً وثقة كبيرة لتنتزع الميدالية الفضية بجدارة.

وعلى صعيد الفرق، عزّز النادي حضوره على منصات التتويج بإحراز الميدالية الذهبية في فئة الفرق المختلطة للقوس المحدب؛ بفضل تألق الثلاثي سنيهال ديفكار وحصة العوضي وفاطمة البلوشي، كما نال الفريق المكوَّن من ساميا أودنيفا منى الشرع ومروة السركال، الميدالية البرونزية لفئة تحت 18 سنة، ليؤكد النادي مجدداً جاهزيته التنافسية وقوته في مختلف الفئات.

وأكدت مي العامري، نائب مدير نادي الشارقة الرياضي للمرأة، أن الأداء الذي شهدته المنافسات يجسّد روح العمل المنظّم داخل النادي ويعكس الاستثمار المستمر في تطوير اللاعبات وتأهيلهن وفق أعلى المعايير الاحترافية، مضيفة أن هذه البداية القوية تضعنا على مسار واعد لموسم حافل بالإنجازات، وتعكس التزام النادي بتوفير بيئة رياضية متكاملة تُمكّن اللاعبات من المنافسة بثقة وتميّز على المستويين المحلي والدولي.