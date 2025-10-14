«فريق سلطان» يتصدر بطولة بوذيب لالتقاط الأوتاد

أبوظبي (وام)

تصدر «فريق سلطان» منافسات الفرق والفردي في بطولة بوذيب لالتقاط الأوتاد، التي نظمها اتحاد الفروسية والسباق في أكاديمية بوذيب للفروسية، وتُعد الأولى في الموسم الجديد.

وحصد الفريق الميدالية الذهبية برصيد 334.5 نقطة، وجاء ثانياً فريق «بي تي كي» مسجلاً 296 نقطة، وثالثاً فريق بوذيب محققاً 287 نقطة.

وهيمن الفارس محمد نعيم، من فريق سلطان، على لقب الفردي مسجلاً 91.5 نقطة، وجاء وصيفاً أشرف محمد عثمان، من فريق سلطان أيضاً، مسجلاً 86 نقطة، وثالثاً حلَّ محمد علي شبيلي، من فريق «بي تي كي»، برصيد 84 نقطة بالتمايز.

وتوّج الفائزين، راشد المزروعي رئيس قسم التقاط الأوتاد بالاتحاد، ومحمد حاتم الجنيبي مدير الفعاليات بأكاديمية بوذيب للفروسية.

وأكد المزروعي أن البداية القوية في الموسم تعزّز مؤشرات النجاح للفعاليات المقررة، بما يسهم في تطوير قدرات الفرسان، والارتقاء بالمنافسات، لا سيما أن الفترة المقبلة تشهد مشاركة منتخبنا الوطني في التصفيات المؤهلة إلى مونديال 2026.