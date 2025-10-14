الأربعاء 15 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

شباب الأهلي يخسر أمام الاتحاد السعودي في سوبر غرب آسيا للسلة

مباراة شباب الأهلي والاتحاد حفلت بالندية (الاتحاد)
15 أكتوبر 2025 01:10

علي معالي (أبوظبي)

أخبار ذات صلة
الشارقة يخسر أمام العُلا السعودي في «سلة آسيا»
سبويلسترا مدرباً لسلة أميركا حتى «أولمبياد 2028»

خسر فريق شباب الأهلي مباراته الأولى في دوري سوبر غرب آسيا لكرة السلة «وصل» أمام فريق الاتحاد السعودي، والتي جرت على صالة نادي شباب الأهلي، بنتيجة 88-94، ونجح الاتحاد في قلب الموازين خلال الربع الرابع ليحقق فوزاً مثيراً في افتتاح موسم 2025-2026، وجاء فوز الاتحاد ليرد اعتباره بعد الخسارة القاسية أمام شباب الأهلي في نهائي دوري الخليج الموسم الماضي، ورغم خسارة شباب الأهلي، قدم ديشوندري واشنطن أداءً فردياً مذهلاً، إذ تصدر جميع المسجلين بـ39 نقطة، منها 27 في الشوط الأول، إضافة إلى 9 متابعات و7 تمريرات حاسمة.
وأضاف ديكمبي ديكسون 21 نقطة، وسجل قيس عمر 15 نقطة و6 متابعات، في بداية صعبة لحملة الدفاع عن اللقب، ويخوض شباب الأهلي مباراته المقبلة 3 نوفمبر المقبل، عندما يستضيف المحرّق البحريني في دبي.
في المقابل، اعتمد ممثل دوري كرة السلة السعودي على الثلاثي مثنى المرواني، ناصر العبسي، وإيريك نيل لتحقيق فوز مثير في مباراة قوية للغاية، وهذا ما دفع مدرب الاتحاد سلوبودان سوبوتيتش إلى الاعتراف بعد المباراة قائلاً: «إنه فوز رائع بالنسبة لنا، لأننا في العام الماضي خسرنا بفارق نقطتين»، في إشارة إلى خسارتهم (90-88)، في المباراة الأولى من النهائي بنظام الأفضل من ثلاث مباريات التي أُقيمت في الصالة نفسها.

شباب الأهلي
الاتحاد السعودي
كرة السلة
آخر الأخبار
«القابضة - ADQ» ترعى نادي نيفتشي الأذربيجاني لثلاثة أعوام
الرياضة
«القابضة - ADQ» ترعى نادي نيفتشي الأذربيجاني لثلاثة أعوام
اليوم 14:34
الشارقة يقترب من تجديد عقد ميلوني
الرياضة
الشارقة يقترب من تجديد عقد ميلوني
اليوم 14:30
تعاون بين «سبيس 42» و«أوتونوموس A2Z» لتطوير منظومة التنقّل الذكي في الإمارات
علوم الدار
تعاون بين «سبيس 42» و«أوتونوموس A2Z» لتطوير منظومة التنقّل الذكي في الإمارات
اليوم 14:15
الجمهور الإنجليزي لتوخيل: هل صوتنا مرتفع بما يكفي بالنسبة لك؟
الرياضة
الجمهور الإنجليزي لتوخيل: هل صوتنا مرتفع بما يكفي بالنسبة لك؟
اليوم 14:10
"علي بابا كلاود": انفتاح وتنوع السوق الإماراتي مفتاح الاستثمارات العالمية
اقتصاد
"علي بابا كلاود": انفتاح وتنوع السوق الإماراتي مفتاح الاستثمارات العالمية
اليوم 14:08
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©