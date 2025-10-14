شباب الأهلي يخسر أمام الاتحاد السعودي في سوبر غرب آسيا للسلة

علي معالي (أبوظبي)

خسر فريق شباب الأهلي مباراته الأولى في دوري سوبر غرب آسيا لكرة السلة «وصل» أمام فريق الاتحاد السعودي، والتي جرت على صالة نادي شباب الأهلي، بنتيجة 88-94، ونجح الاتحاد في قلب الموازين خلال الربع الرابع ليحقق فوزاً مثيراً في افتتاح موسم 2025-2026، وجاء فوز الاتحاد ليرد اعتباره بعد الخسارة القاسية أمام شباب الأهلي في نهائي دوري الخليج الموسم الماضي، ورغم خسارة شباب الأهلي، قدم ديشوندري واشنطن أداءً فردياً مذهلاً، إذ تصدر جميع المسجلين بـ39 نقطة، منها 27 في الشوط الأول، إضافة إلى 9 متابعات و7 تمريرات حاسمة.

وأضاف ديكمبي ديكسون 21 نقطة، وسجل قيس عمر 15 نقطة و6 متابعات، في بداية صعبة لحملة الدفاع عن اللقب، ويخوض شباب الأهلي مباراته المقبلة 3 نوفمبر المقبل، عندما يستضيف المحرّق البحريني في دبي.

في المقابل، اعتمد ممثل دوري كرة السلة السعودي على الثلاثي مثنى المرواني، ناصر العبسي، وإيريك نيل لتحقيق فوز مثير في مباراة قوية للغاية، وهذا ما دفع مدرب الاتحاد سلوبودان سوبوتيتش إلى الاعتراف بعد المباراة قائلاً: «إنه فوز رائع بالنسبة لنا، لأننا في العام الماضي خسرنا بفارق نقطتين»، في إشارة إلى خسارتهم (90-88)، في المباراة الأولى من النهائي بنظام الأفضل من ثلاث مباريات التي أُقيمت في الصالة نفسها.