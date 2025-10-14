محمد بن سلطان بن خليفة: الإمارات أضحت مركزاً عالمياً للرياضات البحرية



أبوظبي (وام)



أكد الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات البحرية، رئيس مجلس إدارة اتحاد الرياضات البحرية، أن برنامج المرحلة المقبلة يتضمن المشاركة في مختلف البطولات العربية والخليجية والعالمية، في سباقات الفورمولا والدراجات المائية، والشراع الحديث، إلى جانب تعزيز المشاركة في الفعاليات الدولية.

وقال الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان في تصريحات بمناسبة وضع ترتيبات الموسم الجديد، إن دعم القيادة الرشيدة يشكّل الأساس المتين لنهضة الرياضات البحرية في دولة الإمارات، موضحاً أن ما تحقق من إنجازات محلية وعالمية يُعد ثمرة رؤية شاملة تستثمر في الإنسان، وتمنحه الفرصة ليبدع ويرتقي باسم الوطن في مختلف المحافل.

وأوضح أنه بفضل دعم القيادة الرشيدة أصبحت الإمارات مركزاً إقليمياً وعالمياً للرياضات البحرية، ومنصة لصناعة الأبطال والمواهب، وتمكين الأندية والاتحادات من تنفيذ خطط تطويرية طويلة الأمد، عزّزت حضور الدولة في البطولات العالمية، ورسّخت صورتها مصدراً للإبداع والتميز الرياضي.

ونوه إلى جهود الأندية البحرية، وقدرتها الكبيرة على المنافسة في أقوى بطولات الفورمولا، بفضل العمل المنظم، وبرامج الإعداد الحديثة عبر التركيز على تطوير الكوادر الوطنية، بالإضافة إلى أن النتائج التي حققتها الفرق الرياضية، وعلى رأسها فريق أبوظبي، تؤكد أن أبناء الوطن يمتلكون القدرة على مقارعة أفضل المتسابقين من جميع أنحاء العالم، وحصد الإنجازات.

وأشار الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان إلى أن الاستثمار في الشباب الركيزة الأساسية في الرؤية المستقبلية، من خلال العمل على تأهيل كوادر وطنية شابة تمتلك المهارة والعلم والخبرة لتقود هذه الرياضة في السنوات المقبلة، وتمكينهم من اكتساب المهارات القيادية والفنية، لضمان استدامة النجاحات التي حققتها الإمارات في هذا المجال.

ووصف، البطولات التراثية، بأنها روح الرياضات البحرية في الإمارات، لربط الأجيال بجذورهم، وتعزيز قيم الانتماء للوطن، والحفاظ على تراث الآباء والأجداد، وغرس حب البحر ومعاني العزيمة والصبر في نفوس الأجيال الناشئة.

وبشأن برنامج «نوخذة أبوظبي» قال الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان إنه يمثل نموذجاً ناجحاً في إعداد جيل المستقبل، ويجمع بين التعليم والتدريب العملي بأساليب مبتكرة، لتخريج نواخذة مؤهلين يمتلكون روح القيادة والمسؤولية، لاستمرار مسيرة دولة الإمارات في التميز والابتكار في الرياضات البحرية عبر استلهام نهج القيادة الرشيدة، والعمل بروح الفريق الواحد لرفع اسم الدولة عالياً في كل محفل، وتعزيز ريادتها في الرياضات البحرية محلياً وعالمياً.