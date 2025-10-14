السعودية تتأهل إلى «المونديال» للمرة السابعة



جدة (أ ف ب)



تأهل منتخب السعودية إلى نهائيات كأس العالم 2026 في كرة القدم، بعد تعادله السلبي أمام العراق، ليتصدر المجموعة الثانية، في ختام منافسات الملحق الآسيوي، وهي المرة السابعة التي يبلغ فيها «الأخضر» السعودي المونديال، بعد نسخ أعوام 1994، 1998، 2002، 2006، 2018 و2022.

وتصدر منتخب السعودية منافسات المجموعة برصيد 4 نقاط، متفوقاً بفارق الأهداف عن العراق الذي حلّ ثانياً، وسيخوض مواجهة فاصلة ذهاباً وإياباً أمام الإمارات وصيفة المجموعة الأولى، لتحديد المتأهل بينهما الى الملحق العالمي.

وجرت المباراة في ملعب الجوهرة بمدينة جدة، بحضور قرابة 60 ألف متفرج، وشهدت تفوقاً فنياً واضحاً لـ«الأخضر»، بعد السيطرة على وسط الميدان، لكنها لم تُثمر عن أي هجمة خطرة على مرمى الحارس جلال حسن، في ظل التركيز العالي الذي اتبعه خط الدفاع العراقي وتعامل بدقة مع هجمات صالح أبو الشامات وسالم الدوسري وعبدالله الخيبري وفراس البريكان بالشكل الأمثل.

واعتمد منتخب العراق على الهجمات المرتدة، في ظل وجود مهند علي في العمق الهجومي وتحركات يوسف الأمين يميناً وإبراهيم بايش يساراً، بيد أن الهجمات غلب عليها الطابع الفردي، دون أن تكتمل بالشكل الأمثل أمام مرمى نواف العقيدي.

وزجّ مدرب العراق الأسترالي جراهام أرنولد باللاعب علي جاسم بدلاً من كيفن يعقوب في محاولة لتعزيز قدرات العراق الهجومية.

وأطاح سعود عبد الحميد بكرة هدف للسعودية (47)، بعد أن سددها فوق المرمى.

وأنقذ جلال حسن مرمى العراق من هدف محقق (51) بعد تسديدة قوية من أبو الشامات، قبل أن يعود ويتألق ويحرم السعودية من هدف محقق (53) من انفرادة محققة لسالم الدوسري.

دخل فرانس بطرس بدلاً من حسين علي بعد الضغط الحاصل، ثم دفع بايمار شير بدلاً من زيدان اقبال، لتحسين أداء خط وسط العراق.

وكانت أخطر فرص العراق (62) من كرة ثابتة لأمير العماري لعبها بالقرب من قائم المرمى السعودي.

وأبقى حسن على حظوظ العراق قائمة، بعدما أبعد كرة رأسية من فراس البريكان (63).

وزج مدرب السعودية الفرنسي هيرفي رينارد، بنواف بوواشل وعبدالله الحمدان بدلاً من أبو الشامات وأيمن يحيى بسبب الإصابة.

وتلاعب مهند علي بحسان تمبكتي، قبل أن ينقذها إلى الخارج، ليحصل العراق على أول ركنية (75).

ودخل أكام هاشم بدلاً من مناف يونس المصاب وحسن عبد الكريم بدلاً من يوسف الأمين، فيما خرج من المنتخب السعودي مصعب الجوير ودخل عبدالله العامري.

وأبعد نواف العقيدي حارس السعودية كرة حسن عبد الكريم الثابتة، بعدما تألق في التصدي لها (90+5).



