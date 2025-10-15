الخميس 16 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

رينارد يكتب التاريخ مع السعودية و«المونديال»

رينارد يكتب التاريخ مع السعودية و«المونديال»
15 أكتوبر 2025 08:02

الرياض (د ب أ)

كتب الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني للمنتخب السعودي التاريخ مع فريقه، بعدما قاده إلى نهائيات كأس العالم 2026، ليسجل «الأخضر» حضوراً ثانياً في المونديال تحت قيادة المدرب الفرنسي الذي كان قد قاده إلى مونديال قطر 2022 .
وحقق رينارد إنجازاً تاريخياً بعدما أصبح أول مدرب يتأهل بالمنتخب السعودي مرتين إلى كأس العالم. 
ورحل  رينارد عن «الأخضر» عام 2023، ليعود قبل شهرين من نهاية عام 2024، ليقود المنتخب السعودي، خلفاً للإيطالي روبرتو مانشيني.
وسبق لرينارد قيادة منتخب المغرب في كأس العالم 2018، وفي حال استمراره مع «الأخضر» فإنه سيكتب تاريخاً جديداً في المونديال الذي سيشارك فيه مدرباً للمرة الثالثة على التوالي. 

كأس العالم
السعودية
هيرفي رينارد
العراق
قطر
المغرب
