رينارد: وفاة أمي جعلت مباراة السعودية والعراق الأهم في مسيرتي



الرياض (د ب أ)



وجه الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني للمنتخب السعودي التهنئة للجماهير، بعد التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2026، لتصبح هذه هي المرة السابعة في تاريخ «الأخضر» والثالثة على التوالي.

وتأهل «الأخضر» إلى كأس العالم 2026، بعد تعادله مع العراق بدون أهداف في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب الإنماء في جدة، وشهدت حضور أكثر من 60 ألف متفرج.

وقال رينارد في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء: «أود أن أبارك للجمهور، توقعت هذا الحضور، ولكن كانوا رائعين بشكل أكبر مما تصورنا».

وأشاد رينارد بلاعب المنتخب السعودي سالم الدوسري الذي اعتبره نجماً للقاء، موجهاً التهنئة لوزير الرياضة ورئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم واللاعبين، مؤكداً أن «التأهل لم يكن سهلاً، ولكن المنتخب السعودي حقق المراد».

وأضاف رينارد: «أهدي هذا التأهل لرئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل، وأشكره لأنه بالفعل رئيس رائع، وأهدي التأهل للاعب فهد المولد شفاه الله».

وكشف رينارد سبب اعتباره هذه المباراة هي الأهم في مسيرته، حيث قال: «المباراة كانت عاطفية، حيث أن والدتي توفيت في فبراير الماضي، وكانت معنا، حينما فزنا على الأرجنتين، وشاهدتها آخر مرة في يناير الماضي، وقالت لي إنني لن أستطيع مشاهدة كأس العالم، ولكن يجب أن تكون موجوداً مع المنتخب السعودي، ولذلك حينما سئلت البارحة عن أهم مباراة لي تذكرتها ولذلك قلت ما قلته».