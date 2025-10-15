الخميس 16 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

إسبانيا تقترب من كأس العالم بـ «حفل الرباعية»

إسبانيا تقترب من كأس العالم بـ «حفل الرباعية»
15 أكتوبر 2025 08:32

بلد الوليد (رويترز) 

سجل ميكل ميرينو هدفين ساعد بهما إسبانيا في الفوز 4-صفر على بلغاريا، لتواصل انطلاقتها المثالية في تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم 2026، وتقترب من حسم التأهل للبطولة المقررة في أميركا الشمالية.
وافتتح ميرينو التسجيل بضربة رأس في الدقيقة 35، وضاعف تقدم إسبانيا في الدقيقة 56 بضربة رأس أخرى.
وازدادت الأمور سوءاً بالنسبة لبلغاريا في الدقيقة 79، عندما حول المدافع أتاناس تشيرنيف كرة عرضية بالخطأ إلى داخل مرمى منتخب بلاده.
واختتم ميكل أويارزابال التسجيل بالهدف الرابع لإسبانيا في الوقت بدل الضائع من ركلة جزاء احتسبها الحكم بداعي تعرض ميرينو لعرقلة داخل المنطقة.
ورفعت إسبانيا، التي يدربها لويس دي لا فوينتي، رصيدها في صدارة المجموعة الخامسة إلى 12 نقطة من أربع مباريات سجلت خلالها 15 هدفاً، ولم تستقبل أي هدف.
وتحتل تركيا المركز الثاني برصيد تسع نقاط، وتليها جورجيا بثلاث نقاط، بينما تتذيل بلغاريا المجموعة بعد تعرضها للهزيمة الرابعة على التوالي.
وتحل إسبانيا ضيفة على جورجيا في نوفمبر المقبل، قبل أن تستضيف تركيا في إشبيلية في مباراتها الأخيرة بالتصفيات.
وقال ميرينو لقناة تي.في.ئي التلفزيونية «نحن نقترب أكثر من ضمان التأهل لكأس العالم، ولكن حتى نتأكد بنسبة 100 في المئة، لن نعتبر أن شيئاً قد حُسم».
وأضاف «جميع الفرق تستعد بشكل جيد للغاية من الناحية التكتيكية في الوقت الحالي، وعدد الفرص التي يصنعها فريقنا هو أمر يستحق الثناء، هذا هو الطريق للأمام، في اليوم الذي نسجل فيه، نسجل الكثير من الأهداف، وفي حال لم نسجل، نفرض سيطرتنا على المباراة».
ورغم غياب عدة لاعبين أساسيين مثل لامين يامال ورودري ونيكولاس وليامز، سيطر أبطال أوروبا على المباراة في بلد الوليد، إذ استحوذت إسبانيا على الكرة بنسبة تقترب من 80 في المئة، وصنعت 33 فرصة أمام منتخب بلغاريا الذي لم يستعرض قدرة كبيرة على الصمود.
وكان بإمكان إسبانيا أن تفوز بعدد أكبر من الأهداف لولا إهدار الفرص وسلسلة من التصديات الرائعة من حارس المرمى سفيتوسلاف فوتسوف.
وكادت إسبانيا أن تفتتح التسجيل مبكراً، لكن تسديدة بيدري ارتدت من العارضة في الدقيقة 19، كما تصدى فوتسوف لمحاولتين من سامو أوموروديون من مسافة قريبة.
وتصدى الحارس البلغاري بشكل رائع أيضاً لتسديدة من ميرينو ووجه الكرة لتمر فوق العارضة في الدقيقة 34.
وبعدها بثوانٍ، اهتزت شباك بلغاريا عندما أرسل بيدري عرضية متقنة من اليسار إلى روبن لو نورماند عند القائم البعيد، وأعاد المدافع الكرة برأسه لتصل إلى ميرينو، الذي صوبها بضربة رأس في المرمى على يسار الحارس.
وبعد الاستراحة، دفع المنتخب الإسباني باللاعب بورخا إجليسياس بدلاً من سامو الذي أهدر عدة فرص في الشوط الأول.
وكاد إجليسياس أن يُسجل هدفين في بداية الشوط الثاني، لكن ميرينو هو من ضاعف تقدم إسبانيا في الدقيقة 56، إذ أرسل أليكس جريمالدو عرضية متقنة من الناحية اليسرى، وقابلها ميرينو بضربة رأس قوية عند القائم البعيد، مرسلاً الكرة إلى الشباك على يمين الحارس.
وجاء الهدف الثالث لإسبانيا في الدقيقة 79 عندما حاول تشيرنيف منع وصول تمريرة أليكس جارسيا العرضية إلى إجليسياس داخل منطقة الست ياردات، لكنه سجل هدفاً بالخطأ في شباك منتخب بلاده، وبعدها اختتم أويارزابال الفوز السهل من ركلة جزاء. 

كأس العالم
إسبانيا
بلغاريا
لامين يامال
جورجيا
تركيا
