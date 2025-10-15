الخميس 16 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

أيمن حسين: نظام «الملحق الآسيوي» ظلم العراق!

أيمن حسين: نظام «الملحق الآسيوي» ظلم العراق!
15 أكتوبر 2025 08:46

 
بغداد (د ب أ)

اعتذر أيمن حسين لاعب المنتخب العراقي للجماهير، بعد التعادل السلبي مع المنتخب السعودي، وإهدار فرصة التأهل المباشر إلى كأس العالم 2026.
واعتبر حسين أن نظام الملحق الآسيوي أثر سلباً على أداء المنتخب العراقي.
وقال لوكالة الأنباء العراقية: «نعتذر لجماهيرنا على التعادل، ونشكر كل من حضر وساند الفريق في هذه المباراة المهمة»، مؤكداً أن «التأهل إلى كأس العالم يبقى الحلم الأكبر لكل العراقيين».
وأشار حسين إلى أن «نظام الملحق أثر سلبا على أداء المنتخب العراقي»، موضحاً: «هناك منتخبات منحت راحة لسبعة أيام، وأخرى ليومين فقط، بينما يملك العراق أربع نقاط، ويتساوى مع السعودية ولم يسكن مرماه أي هدف، ومع ذلك لم يتأهل، وهذا ظلم».
وكشف أيمن حسين عن سبب غيابه عن المباراتين الأخيرتين، قائلاً: «تعرضت لإصابة قبل الملحق، وكانت جاهزيتي لمباراة السعودية بنسبة 75%، والجهاز الفني والإداري قرر عدم إشراكي لتفادي تفاقم الإصابة».

 

تصفيات كأس العالم
السعودية
العراق
