الدوسري: الطريق إلى «المونديال» لم يكن مفروشاً بالورود



الرياض (د ب أ)



أكد سالم الدوسري، قائد المنتخب السعودي، أن التأهل إلى كأس العالم 2026 لم يكن سهلاً، لكنه كان مستحقاً، عطفاً على الجهد الكبير الذي بذله اللاعبون.

وتأهل «الأخضر» إلى كأس العالم 2026، بعد تعادله مع العراق من دون أهداف في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب الإنماء في جدة، وشهدت حضور أكثر من 60 ألف متفرج.

ووجّه الدوسري، خلال المؤتمر الصحفي، عقب المباراة، التهنئة إلى الجماهير ولزملائه اللاعبين، مشيداً بـ «الجهد الكبير الذي بذله الجميع، من أجل تحقيق حلم المونديال». وأشاد الدوسري، الذي حصد جائزة رجل المباراة، بالدور الكبير للمدرب الفرنسي هيرفي رينارد، قائلاً: «أشكر المدرب على تحمله المسؤولية، في فترة قصيرة عمل معنا، وكان عمله واضحاً ونجحنا سوياً».