جنوب أفريقيا والسنغال وكوت ديفوار «تأهل مباشر» إلى «مونديال 2026»



دكار (أ ف ب)



بلغت جنوب أفريقيا نهائيات كأس العالم 2026 في كرة القدم، بفوزها على رواندا 3-0، في مبومبيلا ضمن منافسات المجموعة الثالثة لقارة أفريقيا، مستغلة خسارة بنين أمام نيجيريا 0-4.

ولحقت بها كوت ديفوار والسنغال، بفوزهما على كينيا 3-0، وعلى موريتانيا 4-0 توالياً.

وتشارك جنوب أفريقيا للمرة الرابعة في النهائيات، بعد أعوام 1998 و2002 و2010، عندما استضافت البطولة.

وسيطرت جنوب أفريقيا التي يُشرف على تدريبها البلجيكي هوجو بروس على التصفيات من أولها، لكنها اعتُبرت خاسرة مباراتها ضد ليسوتو 0-3 في 29 سبتمبر، لإشراكها لاعباً موقوفاً، بعد أن كانت فازت في تلك المباراة 2-0.

تراجعت إلى المركز الثاني في المجموعة بفارق الأهداف وراء بنين، بعد قرار حسم النقاط، ثم سقطت في فخ التعادل مع زيمبابوي، لكن بنين فوتت فرصة التأهل إلى النهائيات للمرة الأولى في تاريخها بخسارة فادحة أمام نيجيريا 0-4، وحصدت جنوب أفريقيا 18 نقطة، مقابل 17 لكل من نيجيريا وبنين.

احتاج المنتخب الجنوب أفريقي إلى خمس دقائق ليتقدم عبر لاعب وسط أورلاندو بايرتس ثالينتي ماباتا، من تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء، انفجرت في المقص الأيسر، رغم محاولة حارس رواندا إبعادها (5).

وواصل أصحاب الأرض ضغطهم، وبعد سلسلة فرص أضافوا الثاني، عندما حضر أيفيدنس ماكجوبا الكرة وخطفها المهاجم أوسوين أبوليس بتسديدة قوية إلى الشباك (26)، وواصل المنتخب الجنوبي أفضليته المطلقة، وأضاف ماكجوبا الثالث بتمريرة أبوليس (72).

وفي المباراة الثانية، ضمنت نيجيريا خوض الملحق الأفريقي المؤهل إلى الملحق العالمي، بسحقها بنين برباعية، بفضل ثلاثية من مهاجم جالطة سراي التركي فيكتور أوسيمين (3 و37 و51)، وأضاف لاعب برنتفورد الإنجليزي فرانك أونيكا الرابع (90+1).

ودشّن حارس غرناطة الإسباني لوكا زيدان، نجل أسطورة فرنسا زين الدين زيدان، مشواره الدولي مع منتخب الجزائر خلال فوزه المتأخر على ضيفه الأوغندي 2-1 على ملعب حسين آيت أحمد في تيزي أوزو، ضمن المجموعة السابعة.

وكان المنتخب الجزائري قد ضمن تأهله إلى النهائيات العالمية للمرة الخامسة في تاريخه منذ الجولة السابقة.

وتقدم الضيوف مبكراً عبر ستيفن موكوالا (6)، وأدرك لاعب فولسبورج الألماني محمد الأمين عمورة التعادل (81 من ركلة جزاء) وأعاد عمورة الكرة من ركلة جزاء ثانية في الدقيقة 90+11، وتعادلت غينيا مع بوتسوانا 2-2، فيما تغلبت موزامبيق على الصومال 1-0.

ورفع منتخب «الخضر» رصيده إلى 25 نقطة أمام أوغندا الثانية 18.

وحقق المنتخب المغربي الذي كان أول منتخب أفريقي يتأهل رسمياً للنهائيات، العلامة الكاملة في المجموعة الخامسة، بعدما حقق فوزه الثامن في ثماني مباريات، وجاء على حساب ضيفه الكونغو 1-0 في ملعب الأمير مولاي عبد الله في الرباط، سجّله لاعب فنربخشة التركي يوسف النصيري، بعد متابعته عرضية أشرف حكيمي إلى الشباك (63).

ورفع منتخب «أسود الأطلس» الذي كان أول منتخب أفريقي وعربي يبلغ الدور نصف النهائي في نسخة قطر 2022، رصيده إلى 24 نقطة أمام النيجر 15.

وقاد لاعب النصر السعودي ساديو مانيي منتخب السنغال إلى النهائيات للمرة الثالثة توالياً والرابعة في تاريخه بعد 2002 عندما بلغ ربع النهائي، و2018 و2022 بعدما خرج من الدور الثاني، بعدما أسهم بشكل مباشر في الفوز على الموريتاني 4-0 في داكار ضمن المجموعة الثانية.

وافتتح لاعب ليفربول الإنجليزي وبايرن ميونيخ الألماني السابق التسجيل من ركلة حرة مباشرة مميزة أسكنها شباك الحارس عبد الرحمن سار (45).

وأضاف الثاني مع بداية الشوط الثاني، بعد فاصل مراوغة داخل منطقة الجزاء أنهاه بتسديدة زاحفة عجز سار عن التصدي لها (48).

وعزّز لاعب إيفرتون الإنجليزي إليمان نداي التفوق السنغالي بإضافة الثالث بمجهود فردي مميز (65).

وسجّل حبيب ديالو الرابع بتسديدة قوية من داخل المنطقة، بتمريرة من إسماعيلا سار (85).

وبلغت الكونغو الديمقراطية الملحق، بعد فوزها على السودان 1-0 بهدف سجله لاعب سبارتاك موسكو الروسي تيو بونجوندا (29).

وتصدرت السنغال برصيد 24 نقطة أمام الكونغو الديمقراطية 22 نقطة والسودان ثالثة 13 نقطة.

ولم تتخلف كوت ديفوار، بطلة أفريقيا، عن الموعد الكبير للمرة الرابعة في تاريخها بعد 2006 و2010 و2014، بعدما تغلبت على ضيفتها كينيا 3-0 في أبيدجان ضمن المجموعة السادسة.

وافتتح لاعب وسط الأهلي السعودي فرانك كيسيه التسجيل بتمريرة من لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي أماد ديالو (7).

وحسم لاعب لايبزج الألماني يان ديوماندي تأهل المنتخب البرتقالي، بعدما خطف الكرة من منتصف الملعب الكيني، وأطلق تسديدة قوية من مشارف منطقة الجزاء نحو الشباك (54)، وسجل ديالو الثالث من ركلة حرة مباشرة (84).

وضمنت الجابون، بقيادة نجمها المخضرم بيار إيمريك أوباميانج، مقعداً في الملحق القاري، بعد تغلبها على ضيفتها بوروندي 2-0 في ليبرفيل سجلهما لاعب ليون الفرنسي براين ميونجوا (86) ولاعب جالطة سراي التركي ماريو ليمينا (90+1)، واكتسحت جامبيا مضيفتها سيشال 7-0 في مباراة هامشية.

وتصدرت كوت ديفوار برصيد 26 نقطة أمام الجابون 25 وجامبيا ثالثة 13.

وتأهلت أربعة منتخبات حلت ثانية في المجموعات التسع إلى الملحق الأفريقي، وهي الجابون والكونغو الديمقراطية والكاميرون ونيجيريا، حيث تتنافس من أجل تأهل واحد منها إلى الملحق العالمي.

وتستضيف المغرب مباريات الملحق ضمن بطولة مصغرة الشهر المقبل لتحديد فريق واحد يخوض الملحق العالمي في مارس 2026 المقبل.

وتخوض المنتخبات الأربعة مباراتين بالدور قبل النهائي في المغرب، في 13 نوفمبر ثم المباراة النهائية في 16 منه.

ويتم توزيع المنتخبات حسب مراكزها في التصنيف المقبل للاتحاد الدولي (الفيفا)، الذي يصدر في 23 الجاري، إذ يواجه الفريق الأعلى تصنيفاً الفريق الأدنى تصنيفاً، ويواجه الفريق صاحب المركز الثاني الفريق صاحب المركز الثالث في التصنيف.

ويضم الملحق العالمي، ستة منتخبات، بواقع فريق من كل اتحاد قاري (آسيا، أفريقيا، أوقيانوسيا، وأميركا الجنوبية)، إلى جانب منتخبين من اتحاد أميركا الشمالية والكاريبي وكونكاكاف، باستثناء الاتحاد الأوروبي «اليويفا»، ليصبح المجموع 6 منتخبات.

وسيتم تقسيم المنتخبات الستة إلى فئتين، الأولى تضم المنتخبين الأعلى تصنيفاً وأربعة غير مصنفة. ويلعب كل فريقين من المنتخبات غير المصنفة، الدور نصف النهائي من مباراة واحدة، ثم يتأهل الفائز للمباراة النهائية، ليواجه منتخباً مصنفاً، حيث يتأهل الفائز تلقائياً إلى النهائيات.