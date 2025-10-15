الخميس 16 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

أكاديمية أبوظبي للرياضات البحرية تُطلق برنامج «النوخذة الصغير»

أكاديمية أبوظبي للرياضات البحرية تُطلق برنامج «النوخذة الصغير»
15 أكتوبر 2025 11:00

 
أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
«منتدى الاتحاد الـ20» ينطلق 21 أكتوبر ويناقش دور الإمارات في صناعة السلام
«الاتحادي للتنافسية والإحصاء»: 9.4 مليون.. القوى العاملة في الإمارات 2024

أعلنت أكاديمية أبوظبي للرياضات البحرية، عن إطلاق برنامج «النوخذة الصغير»، بالشراكة مع هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة، في مبادرة نوعية تهدف إلى غرس حب البحر في نفوس الأطفال، وتنمية مهاراتهم الحركية والاجتماعية والمعرفية في بيئة تعليمية تفاعلية وآمنة.
ويمتد البرنامج من 21 أكتوبر إلى 30 ديسمبر 2025، ويستهدف الأطفال من عمر 6 إلى 8 سنوات، من خلال سلسلة من الأنشطة البحرية والتعليمية التي تجمع بين التعلم والمتعة، وتُسهم في تعريف الجيل الصغير بعراقة التراث البحري الإماراتي وأهمية الحفاظ عليه.
ويتضمن البرنامج أنشطة عملية متنوعة تشمل الإبحار الشراعي، التجديف، التوازن على الألواح المائية، إلى جانب تجارب تراثية في الإبحار بالمحامل الشراعية، إضافة إلى فعالية يوم العائلة البحري التي تُقام في مدينة المرفأ بمدينة الظفرة، وتشهد سباقات بحرية مخصّصة للأطفال وذويهم ضمن أجواء ترفيهية وتعليمية متكاملة.
وقال خليفة السويدي، مدير أكاديمية أبوظبي للرياضات البحرية: «يجسّد برنامج النوخذة الصغير رؤية النادي في الاستثمار بالطفولة المبكرة وهي مرحلة أساسية لتشكيل وعي الأجيال الجديدة، وغرس قيم البحر في نفوسهم منذ الصغر، ونهدف من خلال المبادرة إلى بناء جيل واثق بنفسه، مرتبط بتراثه، وقادر على تمثيل وطنه في مختلف مجالات الرياضات البحرية مستقبلاً».
وأضاف: «نعتز بهذه الشراكة مع هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة التي تعكس تكاملاً حقيقياً بين الرياضة والمجتمع، ونسعى من خلالها لتقديم تجربة تعليمية وتراثية متكاملة تواكب تطلعات القيادة الرشيدة في بناء جيل مبدع ومتمكّن».
ومن جانبها، قالت الدكتورة حصة الكعبي، المدير التنفيذي لقطاع المشاريع الخاصة والشراكات في هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة: «يعكس إطلاق برنامج «النوخذة الصغير»، بالشراكة مع أكاديمية أبوظبي للرياضات البحرية، التزام الهيئة بتوسيع نطاق التعلم القائم على التجربة، وربط الأطفال بتراثهم الوطني في بيئة آمنة ومحفزة، والتجارب التفاعلية مثل هذه تُسهم في تطوير مهارات الأطفال الحركية والاجتماعية والمعرفية، وتغرس فيهم حب الاستكشاف والانتماء للبيئة الإماراتية، ونحن في الهيئة نؤمن بأن كل تجربة تعليمية غنية تُعد خطوة نحو بناء جيل مبدع ومتمكن من أدوات المستقبل».
ويُعد برنامج «النوخذة الصغير» أحد المبادرات التعليمية الرائدة التي أطلقها النادي لتعزيز مفهوم التعلم من خلال التجربة، ضمن رؤيته في تطوير المواهب الوطنية الشابة وتوسيع قاعدة الممارسين للرياضات البحرية في الدولة.
ويأتي إطلاق برنامج «النوخذة الصغير» ضمن فعاليات أسبوع أبوظبي للطفولة المبكرة 2025، الذي تنظمه هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة من 17 إلى 23 نوفمبر تحت شعار «معاً نجعل أبوظبي إمارة صديقة للأسرة»، ويحظى الأسبوع بدعم شركة أدنوك بصفتها شريك الطاقة، والأكاديمية الوطنية لتنمية الطفولة بصفتها شريك الرؤية، وشركة بيور هيلث بصفتها شريك الصحة.

الإمارات
أبوظبي
أكاديمية أبوظبي البحرية
هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة
آخر الأخبار
جرافة تقوم بإزالة الأنقاض من أحد شوارع مدينة غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
بدء إزالة الركام والأنقاض وفتح الشوارع في غزة
اليوم 01:29
جانب من اجتماع قمة وزراء دفاع حلف شمال الأطلسي في بروكسل (أ ف ب)
الأخبار العالمية
«الناتو» يسعى لتسريع بناء «جدار المسيرات» لحماية أجوائه
اليوم 01:29
دعم الإمارات متواصل للشعب السوداني في مجالات الإغاثة والتنمية (أرشيفية)
الأخبار العالمية
خبراء ومحللون لـ«الاتحاد»: أكاذيب «سلطة بورتسودان» محاولات يائسة للهروب من الفشل الداخلي
اليوم 01:29
مدرسة مدمرة في شمال غزة (أرشيفية)
الأخبار العالمية
«الأونروا»: أولويتنا إعادة 640 ألف طالب للدراسة في غزة
اليوم 01:29
تصاعد الدخان من موقع انفجارات في كابول (أ ف ب)
الأخبار العالمية
اتفاق باكستاني أفغاني على وقف إطلاق النار
اليوم 01:29
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©