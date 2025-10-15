أكاديمية أبوظبي للرياضات البحرية تُطلق برنامج «النوخذة الصغير»



أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت أكاديمية أبوظبي للرياضات البحرية، عن إطلاق برنامج «النوخذة الصغير»، بالشراكة مع هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة، في مبادرة نوعية تهدف إلى غرس حب البحر في نفوس الأطفال، وتنمية مهاراتهم الحركية والاجتماعية والمعرفية في بيئة تعليمية تفاعلية وآمنة.

ويمتد البرنامج من 21 أكتوبر إلى 30 ديسمبر 2025، ويستهدف الأطفال من عمر 6 إلى 8 سنوات، من خلال سلسلة من الأنشطة البحرية والتعليمية التي تجمع بين التعلم والمتعة، وتُسهم في تعريف الجيل الصغير بعراقة التراث البحري الإماراتي وأهمية الحفاظ عليه.

ويتضمن البرنامج أنشطة عملية متنوعة تشمل الإبحار الشراعي، التجديف، التوازن على الألواح المائية، إلى جانب تجارب تراثية في الإبحار بالمحامل الشراعية، إضافة إلى فعالية يوم العائلة البحري التي تُقام في مدينة المرفأ بمدينة الظفرة، وتشهد سباقات بحرية مخصّصة للأطفال وذويهم ضمن أجواء ترفيهية وتعليمية متكاملة.

وقال خليفة السويدي، مدير أكاديمية أبوظبي للرياضات البحرية: «يجسّد برنامج النوخذة الصغير رؤية النادي في الاستثمار بالطفولة المبكرة وهي مرحلة أساسية لتشكيل وعي الأجيال الجديدة، وغرس قيم البحر في نفوسهم منذ الصغر، ونهدف من خلال المبادرة إلى بناء جيل واثق بنفسه، مرتبط بتراثه، وقادر على تمثيل وطنه في مختلف مجالات الرياضات البحرية مستقبلاً».

وأضاف: «نعتز بهذه الشراكة مع هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة التي تعكس تكاملاً حقيقياً بين الرياضة والمجتمع، ونسعى من خلالها لتقديم تجربة تعليمية وتراثية متكاملة تواكب تطلعات القيادة الرشيدة في بناء جيل مبدع ومتمكّن».

ومن جانبها، قالت الدكتورة حصة الكعبي، المدير التنفيذي لقطاع المشاريع الخاصة والشراكات في هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة: «يعكس إطلاق برنامج «النوخذة الصغير»، بالشراكة مع أكاديمية أبوظبي للرياضات البحرية، التزام الهيئة بتوسيع نطاق التعلم القائم على التجربة، وربط الأطفال بتراثهم الوطني في بيئة آمنة ومحفزة، والتجارب التفاعلية مثل هذه تُسهم في تطوير مهارات الأطفال الحركية والاجتماعية والمعرفية، وتغرس فيهم حب الاستكشاف والانتماء للبيئة الإماراتية، ونحن في الهيئة نؤمن بأن كل تجربة تعليمية غنية تُعد خطوة نحو بناء جيل مبدع ومتمكن من أدوات المستقبل».

ويُعد برنامج «النوخذة الصغير» أحد المبادرات التعليمية الرائدة التي أطلقها النادي لتعزيز مفهوم التعلم من خلال التجربة، ضمن رؤيته في تطوير المواهب الوطنية الشابة وتوسيع قاعدة الممارسين للرياضات البحرية في الدولة.

ويأتي إطلاق برنامج «النوخذة الصغير» ضمن فعاليات أسبوع أبوظبي للطفولة المبكرة 2025، الذي تنظمه هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة من 17 إلى 23 نوفمبر تحت شعار «معاً نجعل أبوظبي إمارة صديقة للأسرة»، ويحظى الأسبوع بدعم شركة أدنوك بصفتها شريك الطاقة، والأكاديمية الوطنية لتنمية الطفولة بصفتها شريك الرؤية، وشركة بيور هيلث بصفتها شريك الصحة.