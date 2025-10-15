ابن ثعلوب يطمئن على معسكر «الناشئين للجودو»



أبوظبي (الاتحاد)



اطمأن محمد بن ثعلوب الدرعي، رئيس اتحاد الجودو، على وصول بعثة منتخب الناشئين إلى العاصمة طشقند، وبدء معسكر التدريب المشترك مع منتخبات أوزبكستان العمرية، والذي يستمر إلى 24 أكتوبر الحالي، استعداداً للمشاركة في دورة الألعاب الآسيوية الثالثة للشباب التي تُقام في مملكة البحرين من 22 إلى 31 أكتوبر الجاري، ضمن الوفد الرسمي للجنة الأولمبية الوطنية، وتعقبها بطولة غرب آسيا بالعاصمة الأردنية عمان من 18 إلى 24 نوفمبر المقبل.

ونقل الدرعي تحياته خلال اتصاله مع محمد جاسم، أمين السر المساعد، رئيس البعثة، إلى رئيس وأعضاء الاتحاد الأوزبكي، لحفاوتهم بالمنتخب، وحُسن برنامج الإعداد المشترك الذي توفرت له جميع متطلبات النجاح، متمنياً أن يستفيد منتخبنا من فترة الإعداد التي تشتمل على تدريبات مشتركة مع منتخبات أوزبكستان، بما ينعكس خلال المشاركات القادمة لمنتخبنا.

يُذكر أن بعثة منتخبنا تضم بجانب المدرب جعفر النخلي، 6 لاعبين هم بطي أحمد الهاشمي «خورفكان»، مسعود محمد المسماري، أنس خماس اليماحي «الفجيرة للفنون القتالية»، صقر العتيبي «الشارقة»، محمد ماجد الشامسي، وعمر عبد العزيز «الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس»، ويتضمن البرنامج سلسلة من التدريبات مع المنتخبات الأوزبكية، بصالة الاتحاد في طشقند.