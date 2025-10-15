«أبيض الناشئين» يختبر جاهزيته لـ «المونديال» أمام مالي وبوليفيا



معتصم عبدالله (أبوظبي)



يدخل منتخب الناشئين «مواليد 2008» أجواء التحضيرات الجدية لنهائيات كأس العالم تحت 17 عاماً «قطر 2025»، بخوض تجربتين قويتين أمام مالي وبوليفيا، في المحطة الأخيرة، قبل انطلاق الحدث العالمي.

ويواجه «أبيض الناشئين» نظيره المالي 24 أكتوبر الجاري، على ملعب نادي البطائح في الشارقة، على أن يخوض المواجهة الثانية أمام بوليفيا 27 من الشهر نفسه على ملعب نادي كلباء.

وتندرج التجربتان ضمن برنامج الإعداد الختامي للمنتخب، قبل خوض المونديال، حيث يستهل مشواره في البطولة بمواجهة كوستاريكا 3 نوفمبر، ثم يلتقي كرواتيا في الجولة الثانية 6 نوفمبر، ويختتم دور المجموعات بمواجهة قوية أمام السنغال 9 نوفمبر.

وتُقام النسخة المقبلة من كأس العالم تحت 17 عاماً من 3 إلى 27 نوفمبر المقبل، بمشاركة قياسية تصل إلى 48 منتخباً، موزعة على 12 مجموعة، في نظام موسع يُطبق للمرة الأولى بتاريخ البطولة، ويتأهل إلى دور الـ 32 أصحاب المركزين الأول والثاني من كل مجموعة، إلى جانب أفضل 8 منتخبات تحتل المركز الثالث.

وتشهد البطولة إقامة 104 مباريات على مدى 25 يوماً، في نسخة تاريخية تستضيفها قطر لخمس نسخ متتالية حتى عام 2029.

ويُشرف على إعداد «أبيض الناشئين» المدرب الوطني ماجد سالم، الذي يقود الفريق في أول ظهور مونديالي لـ «جيل 2008»، بعد نجاحه مؤخراً في قيادة منتخب الناشئين مواليد 2009 إلى وصافة كأس الخليج تحت 17 عاماً، في المشاركة الرسمية الأولى لذلك الجيل، ضمن مسيرة شاملة لتطوير منتخبات المراحل السنية، استعداداً للاستحقاقات القارية المقبلة، وعلى رأسها كأس آسيا 2026 في السعودية.

وتنتظر «أبيض الناشئين» مواجهتان من «العيار الثقيل»، إذ يُعد منتخب مالي من أقوى مدارس كرة القدم السمراء في الفئات السنية، بعدما بلغ نهائي كأس العالم تحت 17 عاماً عام 2015، ونصف النهائي في «نسخة 2017»، قبل أن يحقق المركز الثالث في «نسخة 2023»، ليؤكد مكانته أحد أبرز المرشحين للتتويج في «قطر 2025»، وتضم صفوفه نخبة من المواهب الصاعدة، أبرزهم سيدو ديمبيلي الملقب بـ «ميسي الصغير»، والمهاجم نديجكورا ريمون بومبا المنتقل إلى باير ليفركوزن، ولاعب الوسط إبراهيم دياكيتي، و«القائد» تيموكو بيرتي الذي ارتبط اسمه بنادي فياريال الإسباني.

في المقابل، يعود منتخب بوليفيا إلى الواجهة العالمية، بعد غياب 38 عاماً، بعدما ضمن التأهل إلى «مونديال قطر 2025» بفوزه التاريخي على الإكوادور 1-0 في تصفيات أميركا الجنوبية التي أُقيمت في كولومبيا، وبذلك ينضم المنتخب البوليفي إلى قائمة المنتخبات السبعة المتأهلة من القارة اللاتينية، إلى جانب الأرجنتين، البرازيل، تشيلي، كولومبيا، باراجواي وفنزويلا.

ويمثل تأهل «أبيض الناشئين» إلى مونديال قطر 2025 الظهور الرابع في تاريخ مشاركات الإمارات بكأس العالم تحت 17 عاماً، بعد نسخ إيطاليا 1991 «الخروج من الدور الأول»، نيجيريا 2009 «بلوغ دور الـ 16»، والإمارات 2013 «الخروج من الدور الأول»، ويأمل الجيل الحالي في كتابة فصل جديد في سجل الكرة الإماراتية، من خلال أداء مشرّف يعكس تطور قاعدة المواهب الوطنية.