الأرجنتين تستعرض أمام كوستاريكا



ميامي (أ ف ب)



سجّل كل من أليكسيس ماك أليستر ولاوتارو مارتينيز «ثنائية»، في الفوز الودي الكبير الذي حققته الأرجنتين بطلة العالم على بورتوريكو 6-0 في ميامي، وذلك بمشاركة ليونيل ميسي الذي مرّر كرتين حاسمتين.

وافتتح ماك أليستر التسجيل في الدقيقة 14 من المباراة التي نقلت من شيكاغو إلى ملعب فريق ميسي إنتر ميامي بسبب عدم الإقبال على شراء التذاكر بحسب المنظمين، بكرة رأسية بعد تمريرة من نيكولاس جونساليز.

ثم مرّر ميسي كرة الهدف الثاني الذي سجّله جونسالو مونتييل في الدقيقة 23، قبل أن يضيف ماك أليستر هدفه الشخصي الثاني والثالث لبلاده في الدقيقة 36 بتمريرة من خوسيه لوبيز.

وفي الشوط الثاني، عمّق ستيفن إتشيفاريا جراح بلاده، بتسجيله الهدف الرابع عن طريق الخطأ في مرماه (64)، ثم دخل البديل لاوتارو مارتينيز على الخط وسجّل الهدفين الأخيرين في الدقيقتين 79 بتمريرة من جونساليز و84 بتمريرة من القائد ميسي الذي خاض المباراة بأكملها.

وخاضت الأرجنتين المباراة بعد فوزها الودي الجمعة على فنزويلا 1-0، في اليوم الذي تغلبت فيه بورتوريكو على سانت فنسنت وجرينادين 2-1.