الرياضة

سبويلسترا مدرباً لسلة أميركا حتى «أولمبياد 2028»

سبويلسترا مدرباً لسلة أميركا حتى «أولمبياد 2028»
15 أكتوبر 2025 11:10

 
ميامي (أ ف ب)

يتولى مدرب ميامي هيت إريك سبويلسترا مهمة الإشراف على منتخب السلة الأميركي للرجال حتى أولمبياد لوس أنجلوس 2028، وذلك وفق ما أعلن الاتحاد المحلي للعبة.
واحتكر الأميركيون الذهبية الأولمبية في النسخ الخمس الأخيرة، رافعين رصيدهم القياسي إلى 17، إضافة إلى إحرازهم اللقب العالمي 5 مرات.
ووقع خيار مدير المنتخب الأميركي جرانت هيل على سبويلسترا، وتمت الموافقة على تعيينه من قبل مجلس إدارة الاتحاد المحلي للعبة، بانتظار الموافقة الأخيرة من قبل اللجنة الأولمبية والبارالمبية الوطنية.
وقال سبويلسترا: «إنه شرف كبير، تمثيل بلادنا وقيادة رياضيين من الطراز العالمي في مسابقات رفيعة المستوى من أفضل الامتيازات الممكنة في الرياضة، أتطلّع بفارغ الصبر كي أواصل تقليد التميز والعمل الجماعي اللذين يميزان المنتخب الأميركي لكرة السلة».
كان سبويلسترا، البالغ من العمر 54 عاماً، مساعداً للمدرب ستيف كير في تشكيلة أولمبياد باريس صيف 2024، وقبلها في مونديال 2023 حين حل المنتخب في المركز الرابع.
مع ميامي هيت، كان سبويلسترا مساعداً للمدرب في الفريق الذي تُوج بطلاً لدوري «أن بي أيه» عام 2006، ثم قاد الفريق مدرباً إلى لقبي الدوري عامي 2012 و2013.
بالإضافة إلى أولمبياد 2028 في لوس أنجلوس، سيقود سبويلسترا منتخب الرجال الأميركي في مونديال 2027 في الدوحة وفي معسكرات التدريب والمباريات التحضيرية لكل من الحدثين العالميين الكبيرين.
وقال هيل: «نعرف إريك سبويلسترا منذ قرابة عقدين من الزمن، وقد تعرفنا عليه بشكل أفضل خلال فترة عملنا مع منتخب الولايات المتحدة لكرة السلة»، مضيفاً: «سبو ليس مدرباً متميزاً فحسب، بل هو أيضاً زميل وصديق وأب عظيم، وكل ذلك يجعله الخيار الأمثل لمواصلة الإرث التدريبي مع منتخب الولايات المتحدة لكرة السلة للرجال حتى عام 2028».
ويفتتح سبويلسترا الأسبوع المقبل موسمه الثامن عشر كمدرب لهيت، ما يجعله المدرب الأطول خدمة مع فريق واحد في الدوري.
لعب سبويلسترا ودرب في ألمانيا قبل انتقاله إلى ميامي عام 1995 كمنسق فيديو.
وقال الرئيس التنفيذي لاتحاد كرة السلة الأميركي جيم تولي: «يُعد إريك سبويلسترا أحد أكثر المدربين احتراماً في عالم كرة السلة، بصفته المدرب الأطول خدمة مع فريق واحد، إلى جانب دوره في المنتخب الأميركي على مدار السنوات العديدة الماضية، فهو في الوضع الأفضل لقيادة منتخب الولايات المتحدة للرجال».

