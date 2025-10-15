«خريطة طريق» الملحق القاري والعالمي.. كيف يتأهل منتخبنا إلى «مونديال 2026»؟



معتز الشامي (أبوظبي)



حسمت 8 منتخبات آسيوية مقاعدها في كأس العالم 2026، وهي إيران، اليابان، كوريا الجنوبية، أستراليا، الأردن، أوزبكستان، قطر والسعودية، في حين يتنافس منتخبنا مع العراق، في «الملحق الآسيوي» الذي يُقام بنظام الذهاب والإياب 13و18 نوفمبر المقبل، بحيث تقام المباراة الأولى في الإمارات، والثانية في العراق، من أجل تحديد المنتخب الذي يمثل قارة آسيا في الملحق العالمي.

واحتل «الأبيض» المركز الثاني للمجموعة الأولى برصيد 3 نقاط، وتأهل لمواجهة «أسود الرافدين» ثاني المجموعة الثانية وله 4 نقاط، في «الملحق الآسيوي»، لخطف بطاقة التأهل إلى «الملحق العالمي».

ولا يزال منتخبنا بقيادة الروماني كوزمين يملك فرصة أخيرة للتأهل إلى كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، عبر الملحق العالمي.

يخوض «الأبيض» مباراة «الملحق الآسيوي» على أرضه 13 نوفمبر المقبل، ثم تلعب مباراة الإياب في العراق 18 نوفمبر، ويتأهل الفائز بمجموع المباراتين إلى «الملحق العالمي».

وتشهد بطولة «الملحق العالمي» الفاصلة مشاركة 6 فرق، تتنافس على البطاقتين الأخيرتين في نهائيات كأس العالم 2026، ويشارك في «المحلق» فريقان من اتحاد أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي «كونكاكاف»، وفريق آسيا وأفريقيا وأميركا الجنوبية وأوقيانوسيا، وتقام مباريات الملحق بنظام المواجهات الإقصائية من دورين، ليتأهل منتخبان فقط من الستة إلى «المونديال».

ويتجنب الفريقان الأعلى تصنيفاً وفق آخر تصنيف لـ «الفيفا» اللعب في الدور الأول، بينما تخوض المنتخبات الأربعة الأخرى، مباراتي نصف نهائي، يتأهل الفائزان لمواجهة المنتخبين الأعلى تصنيفاً من مباراة واحدة، ويتأهل منتخبان إلى كأس العالم.

وتحدد بالفعل ممثل أوقيانوسيا في «الملحق»، وهو منتخب «كاليدونيا الجديدة»، وممثل أميركا الجنوبية وهو منتخب بوليفيا، وفي آسيا ننتظر معرفة المتأهل من لقاء منتخبنا والعراق، ويتأهل من «كونكاكاف» أفضل وصيفين في 3 مجموعات بالتصفيات، ولم يحدد المنتخبان إلى الآن.

وفي أفريقيا، تأهلت 4 منتخبات إلى الملحق القاري وهي الجابون، والكونغو الديمقراطية، والكاميرون ونيجيريا، لخوض ملحق عبر بطولة مصغرة تقام في المغرب، نوفمبر المقبل، يتأهل منها ممثل وحيد القارة في «الملحق العالمي».

وتستضيف المكسيك، إحدى الدول الثلاث المنظمة لكأس العالم 2026، منافسات الملحق العالمي خلال فترة المباريات الدولية، التي تمتد من 23 إلى 31 مارس 2026.

وتشارك في نهائيات كأس العالم (2026) 48 دولة، حيث تلعب 104 مباريات، مقابل 64 مباراة خاضها 32 منتخباً، في النسخة الأخيرة في قطر في 2022.

وتحصل أوروبا على 16 مقعداً في البطولة، فيما تضمن أفريقيا 9 مقاعد، وآسيا 8 مقاعد، وأميركا الجنوبية، وأميركا الشمالية والوسطى 6 مقاعد، في حين تشارك قارة أوقيانوسيا بمنتخب واحد على الأقل، ويضاف المقعدان الأخيران عبر «المحلق العالمي».