مدرب إيطاليا يرفض «الاستخفاف» بـ«منافس الملحق»!



روما (أ ف ب)



أبدى مدرب المنتخب الإيطالي جينارو جاتوزو حرصه على عدم الاستخفاف بأي خصم محتمل في ملحق التأهل إلى مونديال 2026، المرجح أن يخوضه أبطال العالم أربع مرات بعد فوزهم على إسرائيل 3-0 في التصفيات الأوروبية.

وسجل ماتيو ريتيجي ثنائية وأضاف جانلوكا مانشيني الهدف الثالث في مباراة الثلاثاء في أوديني، لتضمن إيطاليا بذلك خوضها الملحق القاري على أقل تقدير، مع حظوظ ضئيلة جداً بنيل المركز الأول المؤهل عن المجموعة التاسعة إلى النهائيات.

وقبل جولتين على نهاية التصفيات، تتخلّف إيطاليا بفارق ثلاث نقاط عن النرويج المتصدرة، مع أفضلية كبيرة للأخيرة من ناحية فارق الأهداف (+26 مقابل +10 لإيطاليا)، ما يجعل إرلينج هالاند ورفاقه الأوفر حظاً لنيل بطاقة التأهل المباشر، حتى لو خسروا أمام رجال جاتوزو في الجولة الأخيرة منتصف الشهر المقبل.

ويتخوّف الإيطاليون من تكرار كابوس المونديالين الأخيرين اللذين غابوا عنهما، بعدما فشلوا في تجاوز الملحق القاري.

وإدراكاً منه بأن الكارثة قد تتكرر في حال عدم التصرف بمسؤولية وجديّة، قال جاتوزو: «كرة القدم قد تغيّرت. ففي هذه الأيام، يُمكنك أن تخسر أمام أي فريق وندرك أنه لا يمكننا الاستخفاف بأي فريق، خاصة بعد ما مررنا به».

وتابع: «نأتي من أعوام نحن غير قادرين فيها على الاستخفاف بأي فريق (بسبب تراجع مستوى المنتخب ومكانته بين الكبار)، ونُكن احتراماً كبيراً للجميع، ونحن الفريق الذي يجب أن يُؤدي عمله كما ينبغي».