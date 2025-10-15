بوليسيتش.. إصابة في أوتار الركبة



نيويورك (أ ب)



غادر كريستيان بوليسيتش مباراة المنتخب الأميركي لكرة القدم التي فاز بها 2 - 1 على أستراليا، في منتصف الشوط الأول، بسبب ما وصفه المدرب الأميركي ماوريسيو بوكيتينو بأنه إصابة محتملة في أوتار الركبة.

وكان بوليسيتش، أبرز لاعبي المنتخب الأميركي، يعاني من إصابة في الكاحل الأيمن الأسبوع الماضي، وشارك في المباراة التي تعادل فيها منتخب بلاده مع الإكوادور 1/-1 يوم الجمعة الماضي، في الدقيقة 73 من المباراة.

تعثّر بوليسيتش وسقط على أرضية الملعب بعد أن عرقله جايسون جيريا في الدقيقة 26، وكان هذا ثاني تدخل قوي يتعرض له في المباراة.

وبعد أن فحصه المعالج الرياضي، غادر بوليسيتش «27 عاماً» أرضية الملعب، وتم استبداله بدييجو لونا في الدقيقة 30.

وقال بوكيتينو: «أعتقد أنه يشعر بشيء في أربطة الركبة، غداً سيسافر إلى إيطاليا، اليوم سنقيّم حالته وسنرى، لا يمكننا قول أي شيء حالياً».