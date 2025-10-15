الخميس 16 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

اتفاقية استراتيجية بين «أبوظبي الرياضي» و«العين للأغذية والمشروبات»

15 أكتوبر 2025 11:48

 
أبوظبي (الاتحاد)

أعلن مجلس أبوظبي الرياضي، وشركة «العين للأغذية والمشروبات»، التابعة لمجموعة «أغذية»، عن توقيع اتفاقية رعاية استراتيجية، تهدف إلى دعم ورعاية الفعاليات والمشاريع الرياضية التي ينظمها المجلس في أبوظبي من 2025 إلى 2029.
وقّع الاتفاقية عارف حمد العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، وسالمين العامري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة «أغذية»، بحضور عدد من ممثلي الجهتين.
وبموجب هذه الشراكة، توفر «العين للأغذية والمشروبات» منتجاتها من المياه للفعاليات الرياضية المختلفة، بما في ذلك الفعاليات المجتمعية والدولية، إضافة إلى منحها حقوقاً ترويجية متعددة تشمل وضع شعارها على المواد الإعلانية والترويجية، وتوفير مساحات تفاعلية في مناطق الجماهير خلال الفعاليات.
وتأتي الاتفاقية تأكيداً على التزام «العين للأغذية والمشروبات» بدعم الرياضة والمجتمع في الإمارات، وترسيخ مكانتها علامة تجارية وطنية رائدة في قطاع المياه.
من جانبه، أكد عارف حمد العواني، أن الاتفاقية تسهم في توفير الدعم اللازم للفعاليات الرياضية المتنوعة التي ينظمها المجلس، بما يعزّز مكانة أبوظبي وجهة رياضية رائدة على المستويين المحلي والدولي.
وأوضح أن التعاون مع «العين للأغذية والمشروبات»، يعكس حرص المجلس على تقديم أفضل التجارب الرياضية للمجتمع، من خلال توفير منتجات عالية الجودة للمشاركين والجماهير، معرباً عن ثقته في أن هذه الشراكة تسهم في تحقيق الأهداف المشتركة للطرفين، ومثنياً على التزام الشركات الوطنية الرائدة بدعم مختلف القطاعات الحيوية في الدولة.
وأعرب سالمين العامري، عن سعادته بعقد هذه الشراكة الاستراتيجية مع مجلس أبوظبي الرياضي، تقديراً لدوره المحوري في نشر ثقافة الرياضة وبناء مجتمع صحي. وأكد أن هذه الخطوة تعكس التزام المجموعة المستمر بدعم المبادرات الوطنية الرائدة، وتعكس حضورها الفاعل في خدمة المجتمع ونشر أساليب الحياة الصحية المستدامة، بما يُسهم في تعزيز مكانة أبوظبي كوجهة رياضية رائدة على المستويين المحلي والدولي.
وتجسّد هذه الشراكة التزام الجانبين بدعم الرياضة وتعزيز مكانة أبوظبي كوجهة رياضية رائدة.

