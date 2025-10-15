«طيران الإمارات» تجدد الشراكة التاريخية مع ميلان



دبي (الاتحاد)



أعلنت «طيران الإمارات» عن تمديد شراكتها التاريخية مع نادي أيه سي ميلان الإيطالي، بما يعزز واحدة من أطول وأبرز الشراكات نجاحاً في عالم كرة القدم.

وبموجب الاتفاقية الجديدة، تواصل «طيران الإمارات» شراكتها المتميزة مع النادي الإيطالي العريق شريكاً رئيسياً، والناقلة الجوية الرسمية، والشريك الرسمي لقمصان الفريق الأول للرجال.

وتتضمن الاتفاقية استمرار ظهور شعار طيران الإمارات المميز «Fly Better» على قمصان الفريق الأول لنادي ميلان في جميع البطولات الكبرى، بما في ذلك الدوري الإيطالي، وكأس إيطاليا، وبطولات الاتحادين الأوروبي والدولي لكرة القدم، إضافة إلى المباريات الودية الدولية، كما سيتّسع نطاق الشراكة ليشمل قمصان فرق أكاديمية النادي، في خطوة تهدف إلى دعم مسيرة التميّز الرياضي ورعاية جيل جديد من المواهب الكروية، من الناشئين، وصولاً إلى أعلى المستويات العالمية.

وتستفيد «طيران الإمارات» من مجموعة واسعة من الحقوق، تشمل عرض شعارها عبر الشاشات الإعلانية الرقمية في الملاعب ومراكز التدريب خلال المباريات المقامة على أرض النادي، إلى جانب محتوى رقمي حصري، وتجارب تفاعلية للجماهير، وخدمات ضيافة مميزة، كما تتضمن الشراكة الموسعة مبادرات مبتكرة للتواصل مع المشجعين حول العالم، من بينها تنظيم فعاليات جماهيرية لمتابعة المباريات في عدد من الوجهات الدولية المختارة.

وقال السير تيم كلارك، رئيس «طيران الإمارات»: «سعداء بتمديد شراكتنا مع نادي أيه سي ميلان العريق، حيث يستند هذا التعاون على قيم مشتركة والتزام متبادل بالتميّز، وأثمر عن تجارب لا تُنسى لملايين المشجعين حول العالم، وانطلاقاً من علاقتنا الراسخة بالسوق الإيطالي، تمثل هذه الاتفاقية الجديدة خطوة طبيعية نحو المستقبل، فيما نواصل ربط ميلانو ومدن إيطالية أخرى بالعالم عبر دبي، وتقريب جماهير «الروسونيري» المنتشرة في شبكتنا العالمية من ناديهم المفضل ولاعبيه».

وقال مايكل أوتيلي، المدير التجاري لنادي ميلان: «يجسّد تجديد شراكتنا مع «طيران الإمارات» واحدة من أعرق وأجمل الشراكات في عالم كرة القدم، ودليلاً على رحلة مشتركة نتطلع من خلالها إلى المستقبل بطموح ورؤية واضحة، وتواصل طيران الإمارات دعمنا في ترسيخ ركائز النادي القوية، وربط أجيال جديدة من المشجعين حول العالم من خلال تجارب استثنائية تتجاوز حدود الملعب».