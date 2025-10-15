الخميس 16 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

«الرجبي» يغادر إلى كولومبو للمشاركة في «سباعيات آسيا»

«الرجبي» يغادر إلى كولومبو للمشاركة في «سباعيات آسيا»
15 أكتوبر 2025 13:30

 
أبوظبي (الاتحاد)

تُغادر بعثة منتخب الرجال والسيدات في الرجبي، يوم الخميس، إلى العاصمة السيريلانكية كولومبو، استعداداً للمشاركة في الجولة الثانية من سلسلة سباعيات آسيا للرجبي، التي تقام منافساتها يومي السبت والأحد المقبلين، بمشاركة 12 منتخباً في فئة الرجال ومثلها للسيدات.
ويخوض المنتخبان التدريب الرسمي والأخير على استاد ريس كورس الدولي، وهو ملعب البطولة، الجمعة، قبل انطلاق المنافسات التي تُعد محطة مهمة في مشوار المنتخبين القاري.
وأوقعت قرعة البطولة منتخب الرجال في المجموعة الثانية، إلى جانب اليابان، والصين تايبيه، وتايلاند، بينما يلعب منتخب السيدات في المجموعة الأولى التي تضم اليابان، الهند، وإندونيسيا.
ويترأّس البعثة محمد سلطان الزعابي، ومعه فوزية فريدون، عضو مجلس إدارة الاتحاد، وتضم الجهازين الفني والإداري، بقيادة أبولو بيرليني مدرب المنتخب الأول للرجال، ومساعده خلدون مليح، بينما تُشرف على تدريب السيدات فيلادلفيا أورلاندو، بمساعدة بينجي جون، إلى جانب 13 لاعباً و13 لاعبة يمثلون الدولة في هذا الاستحقاق القاري.
وأعرب محمد سلطان الزعابي، أمين عام اتحاد الرجبي، عن ثقته الكبيرة في قدرة المنتخبين على الظهور بمستوى مشرف، مؤكداً أن الاستعدادات جاءت مكثّفة، من خلال التجمعات الأسبوعية، بالإضافة إلى مشاركة اللاعبين واللاعبات مع أنديتهم في مباريات الدوري المحلي، وهو ما أسهم في رفع الجاهزية الفنية والبدنية.
وقال الزعابي: «نخوض البطولة بطموحات كبيرة رغم صعوبة المجموعتين، واعتدنا اللعب أمام منتخبات قوية بحجم اليابان والهند، ونثق تماماً بقدرات لاعبينا ولاعباتنا، ونأمل أن ننجح في الوصول إلى المربع الذهبي، ومواصلة تحقيق الإنجازات التي رفعت من مكانة الرجبي الإماراتي على مستوى القارة، وهناك متابعة من مجلس إدارة الاتحاد برئاسة الشيخ محمد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم لتجهيزات المنتخبين قبل السفر».
يُذكر أن بطولة سباعيات آسيا للرجبي تُعد من أبرز البطولات القارية، وتشهد مشاركة منتخبات النخبة في القارة، ما يجعلها اختباراً حقيقياً للمنتخبات الباحثة عن تطوير مستواها والوصول إلى المنافسات العالمية.

الإمارات
منتخب الرجبي
سريلانكا
سباعيات
سباعيات آسيا للرجبي
