كوزمين يبدأ خطة إعداد «الأبيض» لمباراتي العراق في «الملحق الآسيوي»

معتز الشامي (أبوظبي)



وصل منتخبنا الوطني لكرة القدم إلى الدولة، بعد انتهاء المرحلة الرابعة للتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى «مونديال 2026»، والتي أضاع خلالها فرصة «التأهل المباشر» إلى كأس العالم، بالخسارة أمام قطر 1-2، ليأتي «الأبيض» في وصافة المجموعة الأولى، ويصعد إلى «الملحق القاري»، المقرر في نوفمبر المقبل أمام منتخب العراق، وصيف المجموعة الثانية، التي شهدت تأهل «الأخضر» بفارق الأهداف بعد التساوي في عدد النقاط مع «أسود الرافدين».

ويبدأ الجهاز الفني لمنتخبنا خلال الساعات المقبلة، مراجعة خطة تحضير «الأبيض» لتصفيات المرحلة الأخيرة بـ«الملحق الآسيوي»، حيث يلعب منتخبنا مباراة الذهاب أمام العراق 13 نوفمبر في الإمارات، على أن يقام لقاء الإياب 18 من الشهر نفسه في العراق، ويتأهل الفائز للمشاركة في «الملحق العالمي»، والذي يقام في المكسيك للفترة من 21 إلى 31 مارس من العام المقبل، ويخوض الفائز مباراتين، يحتاج إلى الفوز بهما للتأهل إلى كأس العالم.

وعلى الجانب الآخر، يدخل منتخبنا الوطني معسكراً مغلقاً في دبي بداية من مطلع نوفمبر، لكن من دون اللاعبين الدوليين المرتبطين مع أنديتهم في «دوري أبطال آسيا النخبة» و«دوري الأبطال 2»، وتستمر مبارياته 3 و4 و5 نوفمبر، وبالتالي ينتظم جميع اللاعبين 6 نوفمبر، تحضيراً للقاء «أسود الرافدين» 13 نوفمبر في ملعب يحدد قريباً، بعد الاجتماع المرتقب للجهاز الفني خلال الساعات المقبلة، وتقديم التقرير المفصّل عن مشاركة «الأبيض» في التصفيات الأخيرة بالدوحة، فضلاً عن متطلبات التحضير للمرحلة الخامسة في «الملحق القاري»، ويكون متاحاً خوض اللقاء على استاد آل مكتوم بنادي النصر، أو استاد هزاع بن زايد بمدينة العين، أو حسب ما يرى اتحاد الكرة بعد اجتماع الجهاز الفني لـ«الأبيض»، وخوض تجربة دولية يكون مطروحاً للنقاش على طاولة الجهاز الفني، قبل مواجهتي العراق، لكن ضيق الوقت، وعدم اكتمال صفوف «الأبيض» سوى قبل 6 أيام تقريباً من لقاء الذهاب، يصعّب ذلك المقترح، ولكن يُخضع الجهاز الفني كل الأفكار لمناقشتها في الاجتماع المرتقب تحضيراً للمعسكر المقبل، وينتظر أن يُدخل كوزمين بعض التعديلات في القائمة، خلال التجمع المقبل، لاسيما بعد استبعاد بعض الأسماء، وإعادة ضم آخرين إلى التشكيلة.