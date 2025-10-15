منتخبات تاريخية مهددة بالغياب عن «مونديال 2026»



تدخل تصفيات كأس العالم 2026 مرحلتها الأخيرة، ولا يبدو أن جميع المنتخبات القوية في طريقها نحو التأهل. شهدت تصفيات كأس العالم 2026 مفاجآت ونكسات وأحداثا مثيرة، حيث تقف العديد من الدول التاريخية الآن على حافة التأهل، ومع اشتداد المنافسة، قد ينتهي الأمر ببعض النجوم الكبار بمشاهدة أكبر بطولة في العالم من منازلهم.

وتُبقي الحسابات الرياضية المعقدة وحدها على آمال السويد متذيل المجموعة الثانية في التأهل. بنقطة واحدة فقط من 4 مباريات، يحتاج المنتخب السويدي إلى معجزة للتأهل إلى كأس العالم 2026، عليه الفوز على سويسرا وسلوفينيا، والأمل في خسارة كوسوفو المباراتين المقبلتين، إضافة إلى تعويض تأخرهم بأربعة أهداف.

ورغم امتلاك السويد مواهب هجومية مثل، ألكسندر إيزاك وفيكتور جيوكيريس، لم تتأهل لأي بطولة كبرى منذ كأس الأمم الأوروبية «يورو 2020»، ويبدو أن هذا الغياب سيستمر.

يسعى المنتخب الإيطالي جاهداً لإنهاء أطول فترة غياب له عن نهائيات كأس العالم. فبعد غيابه عن نسختي 2018 و2022، فاز فريق جينارو جاتوزو بـ 5 من أول 6 مباريات في التصفيات، ومع ذلك لا يزالون متأخرين عن النرويج متصدرة المجموعة التاسعة بـ 18 نقطة، والتي لم تخسر حتى الآن، لتتصدر المجموعة، يجب على إيطاليا الفوز بمبارياتها المتبقيتين - بما في ذلك مواجهة حاسمة مع النرويج - على أمل أن يُهدر فريق إيرلينج هالاند نقاطاً ضد إستونيا، وإلا، يواجهون مباراة فاصلة أخرى مرعبة، حيث لا تزال ذكريات الهزائم أمام السويد ومقدونيا الشمالية عالقة في الأذهان.

وفشلت نيجيريا في التأهل المباشر لكأس العالم 2026، لكنها ضمنت مكانها في الملحق الأفريقي بعد حصولها على المركز الثاني في المجموعة الثالثة، وإذا فشلت نيجيريا في التأهل، فهذا يعني أنها تغيب عن نهائيات كأس العالم للمرة الثانية على التوالي، بعد فشلها في الوصول إلى نسخة 2022 في قطر.

فيما احتلت الكاميرون المركز الثاني في مجموعتها خلف الرأس الأخضر التي حصلت على أول تأهل في تاريخها، حيث يواجه المنتخب الكاميروني مساراً صعباً في التصفيات القارية، وربما جولة التصفيات بين الاتحادات القارية، للحفاظ على حلمه بالتأهل إلى كأس العالم 2026.

وتتنافس 4 منتخبات «الجابون، والكونجو الديمقراطية، والكاميرون، ونيجيريا» على الملحق الأفريقي عبر بطولة مصغرة بالمغرب، نوفمبر المقبل، تتألف من مباراتين نصف نهائية ومباراة نهائية، حيث يتأهل الفائز إلى تصفيات الملحق العالمي لكأس العالم 2026.