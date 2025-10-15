رونالدو يصنع تاريخاً جديداً في تصفيات كأس العالم



معتز الشامي (أبوظبي)



صنع كريستيانو رونالدو، تاريخاً جديداً مع منتخب البرتغال، خلال التعادل مع المجر 2-2، في تصفيات أوروبا المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وبتسجيله هدفين ضد المجر، وصل نجم النصر السعودي إلى 41 هدفاً في تصفيات المونديال، متجاوزاً الدولي الجواتيمالي المعتزل كارلوس رويز، الذي سجل 39 هدفاً بين عامي 1998 و2016.

وأصبح رونالدو الهدّاف التاريخي لتصفيات كأس العالم، موسعاً الفارق مع كارلوس رويز (39)، والأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي (36)، والإيراني علي دائي (35)، والنجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي (32).

ورفعت هذه الثنائية رصيده الدولي الإجمالي إلى 143 هدفاً مع البرتغال، وهو رقم قياسي، كما وصل رصيده إلى 948 هدفاً رسمياً في مسيرته، حيث يواصل النجم البرتغالي سعيه نحو تحقيق 1000 هدف ولقب كأس العالم قبل اعتزاله.

وباستثناء تمديد مفاجئ لمسيرته مع الأرجنتين بعد كأس العالم 2026، يبقى ليونيل ميسي في المركز الثالث برصيد 36 هدفاً، مع ذلك، قد يواصل روبرت ليفاندوفسكي صعوده في قائمة الهدافين التاريخيين بمجرد عودة بولندا للمشاركة في المزيد من مباريات تصفيات كأس العالم في نوفمبر.

وتأجل حسم البرتغال تأهلها لكأس العالم 206، بعد تعادلها بنتيجة 2-2، على أرضها، مع المجر، حيث كان بإمكان البرتغال ضمان مكانها في نهائيات العام المقبل في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، إذا حققت الفوز، الذي كان يضمن لها صدارة المجموعة السادسة، لكن الآن، يتعين على المنتخب البرتغالي الانتظار حتى مباريات نوفمبر المقبل لحسم بطاقة التأهل، بعد أن جمع 10 نقاط من 4 مباريات، متقدماً بـ5 نقاط على المجر، مع تبقي مباراتين لكل منهما.



أفضل الهدافين في تاريخ تصفيات كأس العالم

1- كريستيانو رونالدو (البرتغال): 41 هدفاً

2- كارلوس رويز (جواتيمالا): 39 هدفاً

3- ليونيل ميسي (الأرجنتين): 36 هدفاً

4- علي دائي (إيران): 35 هدفاً

5- روبرت ليفاندوفسكي (بولندا): 33 هدفاً