الخميس 16 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

رونالدو يصنع تاريخاً جديداً في تصفيات كأس العالم

رونالدو يصنع تاريخاً جديداً في تصفيات كأس العالم
15 أكتوبر 2025 13:06

 
معتز الشامي (أبوظبي)


صنع كريستيانو رونالدو، تاريخاً جديداً مع منتخب البرتغال، خلال التعادل مع المجر 2-2، في تصفيات أوروبا المؤهلة إلى كأس العالم 2026.
وبتسجيله هدفين ضد المجر، وصل نجم النصر السعودي إلى 41 هدفاً في تصفيات المونديال، متجاوزاً الدولي الجواتيمالي المعتزل كارلوس رويز، الذي سجل 39 هدفاً بين عامي 1998 و2016.
وأصبح رونالدو الهدّاف التاريخي لتصفيات كأس العالم، موسعاً الفارق مع كارلوس رويز (39)، والأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي (36)، والإيراني علي دائي (35)، والنجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي (32).
ورفعت هذه الثنائية رصيده الدولي الإجمالي إلى 143 هدفاً مع البرتغال، وهو رقم قياسي، كما وصل رصيده إلى 948 هدفاً رسمياً في مسيرته، حيث يواصل النجم البرتغالي سعيه نحو تحقيق 1000 هدف ولقب كأس العالم قبل اعتزاله.
وباستثناء تمديد مفاجئ لمسيرته مع الأرجنتين بعد كأس العالم 2026، يبقى ليونيل ميسي في المركز الثالث برصيد 36 هدفاً، مع ذلك، قد يواصل روبرت ليفاندوفسكي صعوده في قائمة الهدافين التاريخيين بمجرد عودة بولندا للمشاركة في المزيد من مباريات تصفيات كأس العالم في نوفمبر.
وتأجل حسم البرتغال تأهلها لكأس العالم 206، بعد تعادلها بنتيجة 2-2، على أرضها، مع المجر، حيث كان بإمكان البرتغال ضمان مكانها في نهائيات العام المقبل في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، إذا حققت الفوز، الذي كان يضمن لها صدارة المجموعة السادسة، لكن الآن، يتعين على المنتخب البرتغالي الانتظار حتى مباريات نوفمبر المقبل لحسم بطاقة التأهل، بعد أن جمع 10 نقاط من 4 مباريات، متقدماً بـ5 نقاط على المجر، مع تبقي مباراتين لكل منهما.

أخبار ذات صلة
غويري يتعرض لإصابة قوية في الرأس والكتف
الجمهور الإنجليزي لتوخيل: هل صوتنا مرتفع بما يكفي بالنسبة لك؟


أفضل الهدافين في تاريخ تصفيات كأس العالم
1- كريستيانو رونالدو (البرتغال): 41 هدفاً
2- كارلوس رويز (جواتيمالا): 39 هدفاً
3- ليونيل ميسي (الأرجنتين): 36 هدفاً
4- علي دائي (إيران): 35 هدفاً
5- روبرت ليفاندوفسكي (بولندا): 33 هدفاً

 

تصفيات كأس العالم
البرتغال
النصر السعودي
كريستيانو رونالدو
ليونيل ميسي
ليفاندوفسكي
آخر الأخبار
جرافة تقوم بإزالة الأنقاض من أحد شوارع مدينة غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
بدء إزالة الركام والأنقاض وفتح الشوارع في غزة
اليوم 01:29
جانب من اجتماع قمة وزراء دفاع حلف شمال الأطلسي في بروكسل (أ ف ب)
الأخبار العالمية
«الناتو» يسعى لتسريع بناء «جدار المسيرات» لحماية أجوائه
اليوم 01:29
دعم الإمارات متواصل للشعب السوداني في مجالات الإغاثة والتنمية (أرشيفية)
الأخبار العالمية
خبراء ومحللون لـ«الاتحاد»: أكاذيب «سلطة بورتسودان» محاولات يائسة للهروب من الفشل الداخلي
اليوم 01:29
مدرسة مدمرة في شمال غزة (أرشيفية)
الأخبار العالمية
«الأونروا»: أولويتنا إعادة 640 ألف طالب للدراسة في غزة
اليوم 01:29
تصاعد الدخان من موقع انفجارات في كابول (أ ف ب)
الأخبار العالمية
اتفاق باكستاني أفغاني على وقف إطلاق النار
اليوم 01:29
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©