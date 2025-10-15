الخميس 16 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
الرياضة

آمال إيطاليا في «بطاقة المونديال» بأقدام هالاند!

آمال إيطاليا في «بطاقة المونديال» بأقدام هالاند!
15 أكتوبر 2025 13:24

 
معتز الشامي (أبوظبي) 

غويري يتعرض لإصابة قوية في الرأس والكتف
الجمهور الإنجليزي لتوخيل: هل صوتنا مرتفع بما يكفي بالنسبة لك؟


اقترب منتخب إيطاليا من خوض الملحق الأوروبي المؤهل إلى كأس العالم 2026، بعد فوزه بثلاثية على إسرائيل، ليضمن رسمياً المركز الثاني في المجموعة التاسعة خلف النرويج.
ورغم تساوي الفريقين في حال فوز إيطاليا على النرويج في المواجهة المباشرة المقررة 16 نوفمبر المقبل، فإن فارق الأهداف الكبير يصب في مصلحة النرويجيين (+26 مقابل +10)، ما يعني أن أمل «الأزوري» الوحيد لتصدر المجموعة مرتبط بتعثّر إيرلينج هالاند ورفاقه أمام إستونيا في 13 نوفمبر.
وتقام قرعة الملحق في 21 نوفمبر المقبل، بمشاركة 16 منتخباً، هم أصحاب المركز الثاني في المجموعات الـ 12، إلى جانب 4 منتخبات من دوري الأمم الأوروبية لم تتأهل مباشرة، وسيتم تقسيم الفرق إلى 4 مسارات، يتضمن كل منها نصف نهائي ونهائياً من مباراة واحدة فقط، وتقام نصف النهائيات في 26 مارس، على أن تُلعب المباريات النهائية في 31 مارس 2026.
وسيكون منتخب إيطاليا من رؤوس المجموعات في القرعة، ما يمنحه أفضلية اللعب على أرضه في نصف النهائي أمام أحد منتخبات دوري الأمم الأربعة، وفي حال التأهل، سيخوض النهائي أيضاً على أرضه أمام منتخب من التصنيف الثاني أو الثالث.
ووفقاً للتصنيف الحالي، ستكون تركيا، أوكرانيا، بولندا وإيطاليا في التصنيف الأول، بينما يضم التصنيف الثاني التشيك، المجر، سلوفاكيا، وأسكتلندا، والثالث مقدونيا الشمالية، ألبانيا، البوسنة والهرسك، وكوسوفو، أما منتخبات دوري الأمم الأربعة، فهي ويلز، رومانيا، السويد، وأيرلندا الشمالية، ويمكن أن تواجهها إيطاليا في نصف النهائي.
وسبق لـ «الأزوري» أن خاض الملحق مرتين وفشل في التأهل، وفي تصفيات 2018 خسر أمام السويد (1-0 بمجموع المباراتين)، وفي 2022 سقط بشكل صادم أمام مقدونيا الشمالية بهدف قاتل في الوقت بدل الضائع، لكن المنتخب الإيطالي، بقيادة جاتوزو، يسعى لتجنب تكرار تلك الكارثتين، والعودة إلى المونديال بعد غياب دام 12 عاماً، في مهمة لا تقبل الخطأ هذه المرة.

 

تصفيات كأس العالم
إيطاليا
النرويج
إيرلينج هالاند
