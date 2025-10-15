الخميس 16 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
الرياضة

«الإمارات للدرّاجات» يشارك في 4 سباقات عالمية

«الإمارات للدرّاجات» يشارك في 4 سباقات عالمية
15 أكتوبر 2025 13:45

 
أبوظبي (وام)
أعلن فريق «الإمارات إكس آر جي» للدرّاجات الهوائية مشاركته في أربعة سباقات عالمية في كل من الصين، وإيطاليا، وفرنسا، خلال الأسبوع الجاري، وذلك في محطاته الأخيرة قبل ختام الموسم الاستثنائي الذي حقق خلاله 94 انتصاراً حتى الآن.
وافتتح الفريق مشاركاته بآخر سباق ضمن سلسلة الاتحاد الدولي للدراجات «ورلد تور» لهذا العام عبر طواف جوانجشي في الصين الذي انطلق اليوم، فيما يخوض في أوروبا ثلاثة سباقات، كلها ضمن فئة اليوم الواحد وهي جيرو ديل فينيتو «إيطاليا»، وكرونو دي ناسيون «فرنسا»، ووفينيتو كلاسيك «إيطاليا»، على الترتيب.
وانطلقت المنافسات في السباقات الأوروبية امس مع سباق جيرو ديل فينيتو بنسخته الخامسة منذ عودته إلى الأجندة في عام 2021، والـ88 في تاريخه منذ تأسيسه عام 1922، وهو يتميّز بمساره الجبلي المعتدل بطول 161.2 كم وارتفاع إجمالي يبلغ 1490 متراً، ويتضمن خمسة صعودات رئيسية قبل ختام المسافة داخل مدينة فيرونا.
ويمثل الفريق في السباقات كل من الدرّاجين أليساندرو كوڤي «إيطاليا»، وإسحاق ديل تورو «المكسيك»، وأنطونيو مورجادو «البرتغال»، وبافل سيفاكوف «فرنسا»، وبابلو توريس «إسبانيا»، وفلوريان فيرميرش «بلجيكا»، وتيم ويلينز «بلجيكا».

