«دبي لكرة السلة» يجدد عقد مدربه جوليماتش حتى 2028



دبي (الاتحاد)

بعد فوزٍ كبير بفارق 24 نقطة على بطل اليوروليج الحالي فنربخشه، أعلن نادي دبي لكرة السلة عن تجديد عقد المدير الفني يوريكا جوليماتش حتى عام 2028، ويُعد المدرب السلوفيني، الذي انضم إلى النادي عام 2024، أحد أبرز العناصر في مسيرة صعود الفريق السريعة على الساحتين الإقليمية والأوروبية، وقاد الفريق خلال موسمٍ استثنائي العام الماضي، بسجل مميز بلغ 25 فوزاً مقابل 5 خسائر، وقاد فرق دبي لكرة السلة إلى نصف نهائي التصفيات في أول مشاركةٍ له في البطولة.

ويواصل فريق دبي لكرة السلة هذا الموسم أداءه القوي تحت قيادة جوليماتش، حيث يملك الفريق حالياً سجلاً متوازناً في اليوروليج (فوزان وخسارتان)، محققاً انتصارات بارزة على كلٍّ من بارتيزان وفنربخشه، في حين يواصل تألقه في الدوري الأدرياتيكي بسجلٍ خالٍ من الهزائم (2-0) بعد الفوز على سبليت وبوراتش تشاتشاك.

وقال يوريكا جوليماتش: «أشكر النادي على الثقة الكبيرة والدعم المستمر، وأشعر بحافزٍ كبير للاستمرار في هذا المشروع المميز الذي نبنيه معاً في دبي لكرة السلة، ونعمل على تشكيل فريقٍ يقدّم أداءً على أعلى المستويات ويجعل جماهيرنا فخورة بنا في كل مباراة».

من جانبه، قال المدير العام لنادي دبي لكرة السلة، ديان كامينياشيفيتش: «نرغب في أن يواصل يوريكا قيادة هذا الفريق، فهو الشخص المثالي لرؤيتنا طويلة المدى، ويتمتع بالطموح والاحترافية والتفاني في العمل. هدفنا أن نتطور عاماً بعد عام، ومع يوريكا نحن واثقون أن الفريق في أيدٍ أمينة».