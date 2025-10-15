الخميس 16 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

الشارقة يخسر أمام العُلا السعودي في «سلة آسيا»

الشارقة يخسر أمام العُلا السعودي في «سلة آسيا»
15 أكتوبر 2025 14:00

  
علي معالي (أبوظبي)
خسر فريق الشارقة لكرة السلة أولى مبارياته أمام العُلا السعودي 74-108، في دوري سوبر غرب آسيا «وصل» على صالة الشيخ سعيد بن مكتوم بدبي، ضمن منافسات المجموعة الثانية، في الظهور الأول لـ «الملك» والعُلا، على مستوى هذه البطولة بنظامها الجديد.
خطف اللبناني وائل عرقجي في صفوف العُلا، الأضواء بتسجيله 35 نقطة، منها 23 نقطة في أول 20 دقيقة، قاد خلالها الفريق إلى انطلاقة قوية في الربع الثاني مكّنته من السيطرة على المباراة حتى النهاية، وعندما حاول الشارقة تقليص الفارق إلى 6 نقاط في أواخر الربع الثالث، كان وائل عرقجي حاضراً مجدداً ليعيد الفارق إلى الضعف، منهياً الفترة بتقدّم العُلا 68-56.
وفي الشارقة كان الأميركي جلين روبنسون جيداً رغم الخسارة، مسجلاً 24 نقطة و8 متابعات، بينما قدّم دي ماركو ديكرسون أداءً قوياً بـ17 نقطة و13 متابعة، حيث خاض كلا المحترفين كامل دقائق المباراة الأربعين، وقدم الآمريكي الآخر كافيل بيجبي أداءً جياً هو الآخر مسجلاً 16 نقطة و11 متابعة لصالح الملك.
قال دي ماركو ديكرسون لاعب الشارقة: «درس تعلّمنا منه الكثير، الخسارة تجربة تعليمية ليتعرف لاعبينا على (فيبا- وصل)، هذه كانت بمثابة ترحيبنا بالبطولة، أنا فخور جداً بزملائي، لقد قاتلنا بقوة حتى النهاية».
وأضاف: «كما قال المدرب، إنها مشاركتنا الأولى، وما زلنا نحاول معرفة كيفية التعامل مع المباريات، وكيفية قراءة الخصوم، وتنفيذ بعض الأمور التكتيكية. هذا يأتي مع الوقت، لكن بخلاف ذلك، أنا فخور جداً بما قدّمه اللاعبون».
وسيحاول نادي الشارقة العودة إلى طريق الانتصارات عندما يواجه نادي العربي 4 نوفمبر على أرضه في الشارقة.
من جانبه قال اليوناني ستراتوس كوكوليكيديس مدرب العُلا: «قدمنا مباراة رائعة، لكن يجب أن نستمر، لا ينبغي أن نتوقف بعد مباراة جيدة واحدة، ونادي العُلا لديه طموحات كبيرة هذا الموسم».

