الخميس 16 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

الجمهور الإنجليزي لتوخيل: هل صوتنا مرتفع بما يكفي بالنسبة لك؟

الجمهور الإنجليزي لتوخيل: هل صوتنا مرتفع بما يكفي بالنسبة لك؟
15 أكتوبر 2025 14:10

ريجا (أ ف ب)
تعامل المدرب الألماني للمنتخب الإنجليزي توماس توخيل بصدر رحب، مع ما صدر بحقه من جمهور «الأسود الثلاثة» خلال الفوز الكبير على لاتفيا 5-0 في ريجا الثلاثاء ضمن تصفيات مونديال 2026، واصفاً ما حصل بـ«الفكاهة البريطانية».
وبات «الأسود الثلاثة» أول منتخب أوروبي يحجز بطاقته إلى نهائيات مونديال 2026 المقررة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، بعد تحقيقه فوزه السادس في ست مباريات خاضها ضمن المجموعة الحادية عشرة من التصفيات الأوروبية.
وكان توخيل هدفاً لهتافات ساخرة من الجماهير الزائرة في مباراة ريجا، رداً على انتقادات المدرب الألماني للأجواء خلال الفوز الودي على ويلز 3-0 الخميس في ويمبلي.
وتعرض الألماني للسخرية الثلاثاء بعبارات مثل «نغني متى نشاء» و«هل صوتنا مرتفع بما يكفي بالنسبة لك؟».
ورد توخيل على ما حصل بالقول: «تعرضت لبعض الانتقادات، في الشوط الأول، وفي كل أغنية تقريباً. حسناً، أتقبل ذلك، روح الفكاهة، برحابة صدر. كان لديهم العذر بسبب تعليقاتي الأخيرة، وأعتقد أن هذا مُنصف. لقد تعرضت لبعض الانتقادات، ووجدت الأمر مبدعاً جداً».
وتابع: «لقد أضحكني ذلك، وهذا ما يجب أن يكون عليه الأمر. إنها روح الفكاهة البريطانية، وأستطيع تقبلها بالتأكيد. لم يحصل أي ضرر».
وقال توخل الذي يمتد عقده حتى نهاية كأس العالم الصيف المقبل، إن التشجيع من الجماهير أمر بالغ الأهمية في سعي الفريق للفوز بأول لقب كبير منذ مونديال 1966، مضيفاً: «إنه أمر بالغ الأهمية. إنهم هنا، وقلت إن الدعم في صربيا كان رائعاً، ونحن على ثقة تامة بأن الدعم في أميركا (النهائيات) سيكون رائعاً جداً».
وشدّد: «نحن بحاجة إلى ذلك. إنه يُحدث فرقاً كبيراً سواء كنت لاعباً أو مدرباً أن ترى الجماهير تغني مساندة للفريق. نريد أن نجعلهم فخورين، نريد أن نجعلهم سعداء. يجب أن يكونوا سعداء بمشاهدتنا، ويجب أن يكونوا قادرين على التماهي مع أسلوب لعبنا».
وتابع «نحن في طريقنا لبناء فريق قوي وتقديم أداء متميز».
بفوزها الثلاثاء، رفعت إنجلترا رصيدها إلى 18 نقطة في صدارة المجموعة بفارق 7 نقاط عن ألبانيا الثانية مع بقاء جولتين على نهاية التصفيات، وستجرى قرعة كأس العالم في واشنطن يوم الخامس من ديسمبر.

أخبار ذات صلة
غويري يتعرض لإصابة قوية في الرأس والكتف
كوزمين يبدأ خطة إعداد «الأبيض» لمباراتي العراق في «الملحق الآسيوي»
توماس توخيل
منتخب إنجلترا
تصفيات كأس العالم
تصفيات المونديال
آخر الأخبار
جرافة تقوم بإزالة الأنقاض من أحد شوارع مدينة غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
بدء إزالة الركام والأنقاض وفتح الشوارع في غزة
اليوم 01:29
جانب من اجتماع قمة وزراء دفاع حلف شمال الأطلسي في بروكسل (أ ف ب)
الأخبار العالمية
«الناتو» يسعى لتسريع بناء «جدار المسيرات» لحماية أجوائه
اليوم 01:29
دعم الإمارات متواصل للشعب السوداني في مجالات الإغاثة والتنمية (أرشيفية)
الأخبار العالمية
خبراء ومحللون لـ«الاتحاد»: أكاذيب «سلطة بورتسودان» محاولات يائسة للهروب من الفشل الداخلي
اليوم 01:29
مدرسة مدمرة في شمال غزة (أرشيفية)
الأخبار العالمية
«الأونروا»: أولويتنا إعادة 640 ألف طالب للدراسة في غزة
اليوم 01:29
تصاعد الدخان من موقع انفجارات في كابول (أ ف ب)
الأخبار العالمية
اتفاق باكستاني أفغاني على وقف إطلاق النار
اليوم 01:29
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©