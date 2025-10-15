«القابضة - ADQ» ترعى نادي نيفتشي الأذربيجاني لثلاثة أعوام



أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت «القابضة» (ADQ)، عن توقيع اتفاقية لرعاية نادي نيفتشي باكو، أحد أبرز أندية كرة القدم في الدوري الأذربيجاني الممتاز، لمدة ثلاثة أعوام، بموجب الاتفاقية، ستقوم «القابضة» برعاية الفريق الأول لكرة القدم للنادي، كما ستتيح هذه الرعاية لـ«القابضة» التفاعل مع قاعدة النادي الجماهيرية الواسعة من خلال مجموعة من الأنشطة لتزويدهم بتجربة متميزة عند حضور المباريات، ودعم مسيرة النمو المستمر لرياضة كرة القدم في أذربيجان.

وكان نادي نيفتشي باكو قد تأسّس عام 1937، ولعب دوراً محورياً منذ تأسيسه في تعزيز رياضة كرة القدم في أذربيجان، حيث حصد العديد من ألقاب الدوري وكان أول فريق أذري يتأهل إلى مرحلة المجموعات في إحدى مسابقات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، ويحظى النادي بشعبية واسعة في مختلف أنحاء أذربيجان والمنطقة بشكل عام.

وتأتي هذه الشراكة وسط استثمارات «القابضة» (ADQ) المتنامية في جمهورية أذربيجان، وخاصة في قطاعات رئيسية مثل الخدمات اللوجستية والزراعة والطاقة. وفي ديسمبر 2023، أطلقت «القابضة» و«شركة أذربيجان القابضة» منصة استثمارية مشتركة بقيمة مليار دولار بهدف تعزيز التنويع الاقتصادي ودعم البنية التحتية في البلاد.

وتعليقاً على الرعاية، قال أنس جودت البرغوثي، الرئيس التنفيذي لشؤون العمليات للمجموعة في «القابضة» (ADQ): «رياضة كرة القدم لها قدرة كبيرة على الجمع بين الشعوب من مختلف الثقافات، ونحن سعداء بدعم ورعاية نادي نيفتشي باكو الذي يُعد من أهم أندية كرة القدم الأذرية، وبالإسهام في تعزيز الرياضة وأنماط الحياة الصحية. وتعكس الاتفاقية أيضاً حرصنا المستمر على التفاعل مع المجتمعات المحلية، وهي ترجمة لنهجنا في إحداث أثر إيجابي مستدام في المجتمعات المحلية التي نعمل بها».